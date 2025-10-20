ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ: ಸಿಹಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ!
ಹಳೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಂಟೆವಾಲಾ ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಇಮಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೇಸನ್ ಲಡ್ಡೂ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರು.
October 20, 2025
ನವದೆಹಲಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಳೆ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಘಂಟೆವಾಲಾ ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪ್ಗೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಇಮರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೇಸನ್ ಲಡ್ಡೂ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಹಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದು, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ದೀಪಾವಳಿಯ ನಿಜವಾದ ಮಾಧುರ್ಯ 'ಥಾಲಿ'ಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. "ಹಳೆಯ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಂಟೆವಾಲಾ ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಮಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೇಸನ್ ಲಡ್ಡೂ ತಯಾರಿಸಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आज़माया।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 20, 2025
सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है - ख़ालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली।
दीपावली की असली मिठास सिर्फ़ थाली में नहीं, बल्कि रिश्तों और समाज… pic.twitter.com/bVWwa2aetJ
ಶತಮಾನದ ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಗಡಿ ಅದೇ ಸಿಹಿ, ಶುದ್ಧತೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ನಿಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಆನಂದದ ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಲಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹರಡಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನಾದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ: ಸಿಹಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲೊ ತೊಡಗಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ- ತಾತ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಾವು ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಸಿಹಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನಾದರು.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
