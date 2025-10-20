ETV Bharat / bharat

ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ: ಸಿಹಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ​​!

ಹಳೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಂಟೆವಾಲಾ ಸ್ವೀಟ್​ ಶಾಪ್​ಗೆ ತೆರಳಿ ಇಮಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೇಸನ್​ ಲಡ್ಡೂ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರು.

On Diwali, Rahul Tries His Hand At Making Imarti At Delhi's Ghantewala Sweet Shop
ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (X@RahulGandhi)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 20, 2025 at 5:13 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಹಳೆ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಘಂಟೆವಾಲಾ ಸ್ವೀಟ್​ ಶಾಪ್​ಗೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಇಮರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೇಸನ್​ ಲಡ್ಡೂ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಹಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದು, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ದೀಪಾವಳಿಯ ನಿಜವಾದ ಮಾಧುರ್ಯ 'ಥಾಲಿ'ಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. "ಹಳೆಯ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಂಟೆವಾಲಾ ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಮಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೇಸನ್ ಲಡ್ಡೂ ತಯಾರಿಸಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶತಮಾನದ ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಗಡಿ ಅದೇ ಸಿಹಿ, ಶುದ್ಧತೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ನಿಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಆನಂದದ ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಲಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹರಡಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನಾದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ: ಸಿಹಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲೊ ತೊಡಗಿದ್ದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ- ತಾತ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಾವು ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಸಿಹಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನಾದರು.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

