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ಯುವಕನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ದೆಹಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಪರ್ವೇಶ್​ ವರ್ಮಾ: ಭುಗಿಲೆದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದ

ರಸ್ತೆ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಉಂಟಾದ ವಾಗ್ವಾದದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಪರ್ವೇಶ್​ ವರ್ಮಾ ಯುವಕನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

DELHI DEPUTY CM
ದೆಹಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಪರ್ವೇಶ್​ ವರ್ಮಾ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2026 at 8:39 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ನಡೆದ ವಾಗ್ವಾದದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರ್ವೇಶ್ ವರ್ಮಾ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ) ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ, ಇದು ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಆದ ಘಟನೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಡಿಸಿಎಂ ವರ್ಮಾ ಅವರು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ)ದ ಶಾಸಕ ಜರ್ನೈಲ್​ ಸಿಂಗ್​ ಆಗಮಿಸಿ, ಯೋಜನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಈ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಯಿತು. ರಸ್ತೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದನ್ನು ತಾವೇ ಕೈಯಿಂದ ಕಿತ್ತು ತೋರಿಸಿದರು. ಇದು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಕ್ಸಮರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಸಚಿವ ವರ್ಮಾ ಕೋಪಗೊಂಡು ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಎಪಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ದೆಹಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೌರಭ್​ ಭಾರದ್ವಾಜ್​ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ಶಾಸಕ ಜರ್ನೈಲ್​ ಸಿಂಗ್​ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಿಯೋಗವು ವಿಕಾಸಪುರಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು: ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಎಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​, ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಚಿವ ವರ್ಮಾ ಯುವಕನಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೀಡಿದ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ. ಅಧಿಕಾರದ ಮದದಿಂದ ಉನ್ಮತ್ತರಾಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇವಲ ಕೀಟಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಟೀಕಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಘಟನೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು (ಜೆನ್​ ಝಿ) ತಲುಪಲು ಬಯಸುವ ವಿಧಾನ ಇದೇನಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.

ಸಚಿವ ವರ್ಮಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಚಿವ ವರ್ಮಾ, ಎಎಪಿ ಶಾಸಕರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಂದ ಕಮಿಷನ್​ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ, ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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MINISTER PARVESH VERMA
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ಯುವಕನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಸಚಿವ
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DELHI DEPUTY CM

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