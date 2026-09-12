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BRICSನಲ್ಲಿ ಭಾರತ: ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ, ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ

ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್​ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

On BRICS Margins, India Juggles Iran Ties, Energy Security And Strategic Autonomy
ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೂದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್ ಕೈಹಿಡಿದಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2026 at 1:32 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಒತ್ತಡದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಇರಾನ್ ಸಂಬಂಧವು ಹೊಸದಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೂದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಮೋದಿ - ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್​ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಈ ಭೇಟಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

2026ರ ಬ್ರಿಕ್ಸ್​ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್​ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ವೇಳೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿರ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ನೌಕಾಯಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನೂ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಪೂರೈಕೆಯ ಹೊಸ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೋದಿ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್​ ನಡುವಣ ಮಾತುಕತೆಯು ಭಾರಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಏಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಭೇಟಿ ಮತ್ತೊಮೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ, ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

BRICS Summit 2026 Indias Iran Balancing Act Energy Security Hormuz And Strategic Autonomy
ಬ್ರಿಕ್ಸ್​ ವಾಣಿಜ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು (ANI)

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಕೇವಲ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾಲುದಾರನಲ್ಲ. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ತಲುಪುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಟೆಹ್ರಾನ್​ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಡಗು ಸಂಚಾರದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುದ್ಧಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಸುಮಾರು 125 ಹಡಗುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಏಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಹೊರತಾಗಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಎಲ್‌ಪಿಜಿಯನ್ನು ಇದೇ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಆಮದಿನ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.

ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್​ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಗತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯರು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೌಕಾಯಾನ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವ್ಯತ್ಯಯವು ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಇರಾನ್ ತೈಲದ ದೃಷ್ಟಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಚಬಹಾರ್ ಬಂದರು ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಇರಾನ್ ಮಹತ್ವದ ದ್ವಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಬಹಾರ್​ ಬಂದರಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವೊಂದನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

BRICS Summit 2026 Indias Iran Balancing Act Energy Security Hormuz And Strategic Autonomy
ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೂದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (X@NarendraModi)

ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದೇ ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರದ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶಾಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋದಿ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನವದೆಹಲಿಯು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನವು ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಇತರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಹ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

BRICS IRAN INDIA
IRAN TIES WITH INDIA
INDIA ENERGY SECURITY
STRATEGIC AUTONOMY
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