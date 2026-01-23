ETV Bharat / bharat

ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಜೊತೆ ನೇತಾಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ನಂಟು: ಪರಾಕ್ರಮ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಆಚರಿಸುವ ಪರಾಕ್ರಮ ದಿನದಂದು ಜಾರ್ಖಂಡ್​ನ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

BIRTH ANNIVERSARY OF NETAJI JAMSHEDPUR ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಪರಾಕ್ರಮ ದಿನ
ಕಾಳಿಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೇಳೆ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಫೋಟೋ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 23, 2026 at 7:20 PM IST

ಜೆಮ್ಶೆಡ್‌ಪುರ (ಜಾರ್ಖಂಡ್): ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಧೈರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜ.23ರಂದು ಅವರ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ದಿನವನ್ನು ಪರಾಕ್ರಮ ದಿನ ಎಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಜಾರ್ಖಂಡ್​ನ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್​ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವ ಸಿಂಗ್‌ಭೂಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಿಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ನೇತಾಜಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ನೆನಪುಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.

BIRTH ANNIVERSARY OF NETAJI JAMSHEDPUR ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಪರಾಕ್ರಮ ದಿನ
ಕಾಳಿಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ನೆನಪು: ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 1939 ರಂದು ಅಂದರೆ 87 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೇತಾಜಿ ಅವರು ಕಾಳಿಕಾಪುರ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಭಗತ್ ಕುಟುಂಬವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಭೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಮೂಡಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಕುರಿತ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲಿವೆ.

ನೇತಾಜಿ ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಟ್ಟದ ಕುಟುಂಬ: ಅಂದು ಕಾಳಿಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನೇತಾಜಿ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ನೇತಾಜಿಯವರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಅವರು ಬಳಸಿದ್ದ ಕುರ್ಚಿ, ಮೇಜು, ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾಥ್ ಅನ್ನು ಭಗತ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಇಂದಿಗೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದೆ.

'ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಕರಮಚಂದ್ ಭಗತ್ ಅವರು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನೇತಾಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಹಲವು ದಿನ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೇತಾಜಿಯವರ ಭಾಷಣದ ನಂತರ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಅಲೆ ಬೀಸಿತು ಮತ್ತು ಜನರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಗ್ರಾಮವು ನೇತಾಜಿಯವರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 23 ರಂದು ನೇತಾಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೇತಾಜಿ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಕಥೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಭಗತ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಭಿಜೀತ್ ಭಗತ್ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಜೊತೆ ನೇತಾಜಿ ಅವರ ನಂಟು: ದೇಶ - ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ನೇತಾಜಿ ಅವರು ಸಂಚರಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ರಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾರ್ಖಂಡ್​ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಗೋಮೋಹ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ (ಈಗ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್) ನೇತಾಜಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು.

ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೇತಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಂಟು ಗಾಢವಾಗಿತ್ತು. 1940 ರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ರಾಮಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 53 ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜಮ್ಶೆಡ್‌ಪುರದಲ್ಲೂ ನೇತಾಜಿ ನೆನಪುಗಳಿವೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದ ಟಾಟಾ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಿತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ನೇತಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 18, 1928 ರಂದು ಜಮ್ಶೆಡ್‌ಪುರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನೇತಾಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದರು.

1928 ರಿಂದ 1937 ರವರೆಗೆ ಈಗ ಟಾಟಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಟಾಟಾ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಿಸ್ತುಪುರದ ಜಿ - ಟೌನ್ ಮೈದಾನವು ನೇತಾಜಿ ಮುಷ್ಕರ ನಿರತ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಕೊನೆಯ ಸಭೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇಬ್ಬರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೇತಾಜಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು, ಅವರು ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೇತಾಜಿಯವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ: ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಜನವರಿ 23, 1897 ರಂದು ಒಡಿಶಾದ ಕಟಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಜಾನಕಿನಾಥ್ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪ್ರಭಾವತಿ. ಜಾನಕಿನಾಥ್ ಬೋಸ್ ಕಟಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು. ಕಟಕ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜಾನಕಿನಾಥ್ ಅವರು ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ರಾಯ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಎಂಬ ಬಿರುದು ನೀಡಿತ್ತು. ಪ್ರಭಾವತಿ ಮತ್ತು ಜಾನಕಿನಾಥ್ ಬೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 14 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 6 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 8 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ನೇತಾಜಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮಗುವಾಗಿದ್ದ.

