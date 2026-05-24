ಈ ಬಾರಿ ಗಹಿರ್ಮಾಥ ಬೀಚ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡದ ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಆಮೆಗಳು; ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಕಳವಳ

ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಆಮೆಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಒಡಿಶಾದ ಕೇಂದ್ರಪಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಹಿರ್ಮಾಥ ಬೀಚ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಅಪರೂಪದ ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಆಮೆಗಳು (ETV Bharat)
Published : May 24, 2026 at 7:07 PM IST

ಕೇಂದ್ರಪಾರ (ಒಡಿಶಾ) : ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಆಮೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೂಡುಕಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಒಡಿಶಾದ ಕೇಂದ್ರಪಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಹಿರ್ಮಾಥ ಬೀಚ್ ಈ ವರ್ಷ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅವರು ಒಡಿಶಾದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಚಲನಶೀಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಮೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಮೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ಎಪ್ರಿಲ್ ಎರಡನೇ ವಾರದವರೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಮರಿಯಾಗಲು ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಆಮೆ (ETV Bharat)

ಗಹಿರ್ಮಾಥ ಬೀಚ್ ಅನ್ನು ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಆಮೆಗಳ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವೆಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಜಾಫ್ನಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮರಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಳಿಯು ಮಾರ್ಚ್​ನಿಂದ ಮೇವರೆಗೆ ಅವುಗಳ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

1997ರಲ್ಲಿ ಗಹಿರ್ಮಾಥವನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಅಭಯಾರಣ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಆಮೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಮೇ 31ರ ವರೆಗೆ ಭದ್ರಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಮ್ರಾದಿಂದ ಜಗತ್ಸಿಂಗ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವಿ ನದಿಯವರೆಗೆ ಕರಾವಳಿಯ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ಒಳಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರೀಕೃತ ದೋಣಿ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಆಮೆಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಅಪರೂಪದ ಸಮುದ್ರ ಆಮೆ ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವಿಕೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡನೇ ವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಆಮೆಗಳು ರುಸಿಕುಲ್ಯ, ದೇವಿ ಮತ್ತು ಗಹಿರ್ಮಾಥಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಾರಿ, ಭಿತರ್ಕಾನಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಗಹಿರ್ಮಾಥದಲ್ಲಿ ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಆಮೆಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

'ದೇವಿ ನದಿ ಮುಖಭಾಗದಿಂದ ಧಮ್ರಾ ಮುಖಭಾಗದವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರಪಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಗತ್ಸಿಂಗ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅಗರ್ನಾಸಿ, ಶಿಯಾಲಿ, ಬರೂನೈ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಗೂಡುಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಆಮೆಗಳು ಗಹಿರ್ಮಾಥದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಸಿ-1, ನಾಸಿ-2 ಮತ್ತು ಬಾಬುಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವರ್ಷ, ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಆಮೆಗಳು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿರಬಹುದು' ಎಂದು ರಾಜನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಆಮೆಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು (ETV Bharat)

ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಆಮೆಗಳು ಗಹಿರ್ಮಾಥದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ, ಶಾಂತ ಕರಾವಳಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮರಳಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ನಯವಾದ, ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಆಮೆಗಳು ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ (ETV Bharat)

ಪರಿಸರವಾದಿ ಬಿರ್ಜಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಪತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ, ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಆಮೆಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡದೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪರೂಪದ ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಆಮೆಗಳು ತಾವು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಸ್ಥಳ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮರಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

