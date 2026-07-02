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ಕಳೆಗುಂದಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆಲಿವ್​ ಕೃಷಿ: ಸ್ಪೇನ್​ ತಜ್ಞರ ಮೊರೆ ಹೋದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

18 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆಲಿವ್​ ಕೃಷಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

olive-farming-in-rajasthan-faces-a-crisis-agriculture-department-seeks-help-from-spanish-experts
ಕಳೆಗುಂದಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆಲಿವ್​ ಕೃಷಿ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 2, 2026 at 5:45 PM IST

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ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸಿರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರೈತರ ಭವಿಷ್ಯ ಹಸನಾಗಿಸಲು 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಆಲಿವ್ ಯೋಜನೆಯು ಈಗ ತನ್ನದೇ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಏಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಸಸಿಗಳು ಈಗ ಮರಗಳಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳು ಉದುರುತ್ತಿದ್ದು, ಇಳುವರಿ ಬಹುತೇಕ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಲಿವ್ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ 'ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಆಲಿವ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು 2008 - 09ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ನಿಂದ ಆಲಿವ್​ ಸಸಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಏಳು ಆಲಿವ್ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 182 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1.12 ಲಕ್ಷ ಆಲಿವ್ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಲಿವ್ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆಲಿವ್ ಕೃಷಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಲು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ತಜ್ಞರ ನೆರವು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

olive-farming-in-rajasthan-faces-a-crisis-agriculture-department-seeks-help-from-spanish-experts
ಕಳೆಗುಂದಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆಲಿವ್​ ಕೃಷಿ (ETV BHARAT)

191 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ನರೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಲಿವ್ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಬಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 'ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆಲಿವ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರ, ಝುಂಜುನು, ಡಿಡ್ವಾನಾ - ಕುಚಾಮನ್, ಅಲ್ವಾರ್, ಜಾಲೋರ್ ಮತ್ತು ಜೈಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿವ್ ತೋಟಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ 1,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲಿವ್ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 197 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲುಂಕರಾನ್ಸಾರ್ (ಬಿಕಾನೇರ್)ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಸಿದ ಇಳುವರಿ: ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಲಿವ್ ಇಳುವರಿ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಇತರ ಅಂಶಗಳೂ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಲಿವ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಲಿವ್ ಕೃಷಿ ನಡೆಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿಖರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

olive-farming-in-rajasthan-faces-a-crisis-agriculture-department-seeks-help-from-spanish-experts
ಕಳೆಗುಂದಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆಲಿವ್​ ಕೃಷಿ (ETV BHARAT)

ಉದುರುತಿರುವ ಎಲೆಗಳು: ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಲಿವ್ ಗಿಡಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯಾದರೂ ನಂತರ ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಲಿವ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಇತರ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳತ್ತಲೂ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಲಿವ್ ಟೀ (ಚಹಾ) ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಪ್‌ನಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೂಡ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಲಿವ್ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಲಿವ್ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು

olive-farming-in-rajasthan-faces-a-crisis-agriculture-department-seeks-help-from-spanish-experts
ಕಳೆಗುಂದಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆಲಿವ್​ ಕೃಷಿ (ETV BHARAT)

ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇಪಾಳಕ್ಕೂ ಸಸಿ ರವಾನೆ: ಆಲಿವ್ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಲಿವ್ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಾಗೂ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಸಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,00,000 ಆಲಿವ್ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನೇಪಾಳಕ್ಕೂ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.

olive-farming-in-rajasthan-faces-a-crisis-agriculture-department-seeks-help-from-spanish-experts
ಕಳೆಗುಂದಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆಲಿವ್​ ಕೃಷಿ (ETV BHARAT)

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ 1.12 ಲಕ್ಷ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಅದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಲಿವ್ ಕೃಷಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬುವುದಲ್ಲದೇ, ದೇಶದ ಒಣಭೂಮಿ ಕೃಷಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನೂ ಬರೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.

olive-farming-in-rajasthan-faces-a-crisis-agriculture-department-seeks-help-from-spanish-experts
ಕಳೆಗುಂದಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆಲಿವ್​ ಕೃಷಿ (ETV BHARAT)

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olive-farming-in-rajasthan-faces-a-crisis-agriculture-department-seeks-help-from-spanish-experts
ಕಳೆಗುಂದಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆಲಿವ್​ ಕೃಷಿ (ETV BHARAT)

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