ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಥೇಣಿಯ ಆಂಡಿಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಗುಹಾ ಚಿತ್ರ ಪತ್ತೆ!
ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಸಕ್ತ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸೆಲ್ವಂ ಈ ಕುರಿತು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ತಮಿಳು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 12, 2026 at 11:05 AM IST
ಥೇಣಿ (ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳವಾದ ಆಂಡಿಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, 4,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಂಡೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುಹೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಥೇಣಿಯ ಆಂಡಿಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ವಸ್ತುಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಳವೆಯಂತಹ ಸಾಧನಗಳು ದೊರೆತಿವೆ.
ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಸಕ್ತ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸೆಲ್ವಂ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದು ಹಳೆಯದಾದ ತಮಿಳು ನಾಗರಿಕತೆಯು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಸ್ಥಳವು ಸಂಗಿಲಿಕರಡು ಪ್ರದೇಶದ ಥೇನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಂಡಿಪಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಡಮಲೈಕುಂಡುವಿನಿಂದ ಕುಮನಂತೋಝುವಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕಾಲದ ಪ್ರಾಚೀನ ತಮಿಳರು ರಚಿಸಿದ 4,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಬಂಡೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗುಹೆಯಂತಹ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನವಶಿಲಾಯುಗದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ತಮಿಳರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುರಿತಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಡಮಲೈಕುಂಡುವಿನ ಸಂಗಿಲಿಕರಡು ಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ, ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕಾಲದ ಜನರ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಂಡೆ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನುಷ್ಯರು ಹಾಗೂ ಬೇಟೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ.
ಆ ಕಾಲದ ಮನುಷ್ಯರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೇಟೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಆಗಿರಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನವಶಿಲಾಯುಗದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ತಮಿಳರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಕ್ಕು - ತಯಾರಿಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಕೊಳವೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಜ್ಜುವ ಸಾಧನಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಕೂಡಾ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಬಂಡೆ ಚಿತ್ರಗಳು 4,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೆಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿನ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ 3,600 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳು, ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಾಕುಗಳು, ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
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