ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿವೆ ಹಳೆಯ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳು: ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಲಿವೆ SHE ತಂಡಗಳು!
ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೇ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕಿರುಕುಳದ ಆಯುಧಗಳಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು SHE ತಂಡಗಳು ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿವೆ.
Published : May 14, 2026 at 2:20 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಡೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವನಿತೆಯರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ವಿಕೃತ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ, ತಮ್ಮನ್ನೇ ದೂಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಭಾಗದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿ ಚಾರು ಸಿನ್ಹಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಕೃತ ಆನಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಜನರು ಕಂಡರೂ ಸಹ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು? ಎಂಬ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೊಗಳ ಮೂಲಕ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ: ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ, ಮುಗ್ಧತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಸ್ನೇಹ, ಆತ್ಮೀಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರ ನಡುವೆ ಸಲುಹೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನತೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ದೂರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲ ಯುವಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊರೆದಿರುವ ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನೇ ಬೆದರಿಕೆಯ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಪರಿಚಿತರಂತೆ ನಟಿಸಿ ಯುವತಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗಳಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
SHE ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ 10-12 ದೂರುಗಳು: ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ SHE ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂತಹ 10ರಿಂದ 12 ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿ ಯುವಕರು ತಾವು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಮರೆಮಾಚಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಕೆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ, ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೇ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರು (ಪ್ರತಿ 70 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ) ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
- ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆಕೆಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂದಿತು. ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೂ ಅವಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ ಕುಟುಂಬದವರು ತನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ, ಅವಳು ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ SHE Teamsಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಳು. ಆರೋಪಿ ಯುವಕ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಎಂಬುದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಯುವತಿಗೆ ಬಳಿಕ ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು.
- ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಮದುವೆಯ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದ. ಓದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬವು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯುವತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ. ಇತ್ತ, ಯುವತಿಯೂ ಕುಟುಂಬ ನೋಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ದಂಪತಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನ ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪತಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯುವತಿಯೋರ್ವಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇಸರದಿಂದ ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು: ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೌನ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ, ಇಲ್ಲವೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಯ ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪುರುಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸವಾಲನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ 'SHE ತಂಡಗಳು' ಸದಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಡಾ.ಲಾವಣ್ಯ ನಾಯಕ್ ಜಾಧವ್ ದೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗರಿಕರು 'ಡಯಲ್ 100' ಅಥವಾ '112' ಮೂಲಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ, 9490616555 ನಂಬರ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ 'ಸ್ಪಂದನ' ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿವೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯು ನೆರವಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೀನ ಕೃತ್ಯ: ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್; ಚಾಲಕ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅರೆಸ್ಟ್