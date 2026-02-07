ಇಂದು ಓಲಾ, ಉಬರ್, ರ್ಯಾಪಿಡೋ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮುಷ್ಕರ; ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ
ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇಂದು ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
Published : February 7, 2026 at 1:18 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂದು ಓಲಾ, ಉಬರ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪಿಡೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟವು ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಶುಲ್ಕ ನೀತಿ, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಮಗಾರ್ ಸಭಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಸಭಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 140 ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಸಾಧನ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಇದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 70 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕಿರುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಹೊಸ ಸಾಧನ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ 12,000 ರೂ. ಖರ್ಚು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ಓಪನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಅಪಘಾತ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
2025 ರ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ದರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಖಾಸಗಿ (ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ) ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, 2025ರ ಪ್ರಕಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ವರ್ಗದ ವಾಹನಗಳಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಟೋಗಳು, ಕ್ಯಾಬ್ಗಳು, ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಬಸ್ ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾರಿಗೆ ವಲಯದ ನ್ಯಾಯಯುತ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ: ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ಗಳ ವಾದ
ಓಲಾ-ಉಬರ್ ಜೊತೆ ಪೈಪೋಟಿಗಿಳಿದ ಸರ್ಕಾರದ ‘ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ’ ಸೇವೆ: ಚಾಲಕರಿಗೆ ಫುಲ್ ಲಾಭ!