ಶಾರ್ಜಾ ಆಂಕೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ 22 ಭಾರತೀಯರಿದ್ದ ಟ್ಯಾಕರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ; ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದ ಸಚಿವ ಸೋನೊವಾಲ್
ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ 22 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಡಗು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 10, 2026 at 10:29 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಶಾರ್ಜಾದ ಆಂಕೊರೇಜ್ನಲ್ಲಿ 22 ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದ ಪನಾಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಎಂಟಿ ಜೆಮ್ ನಂ. 2 ಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸರ್ಬಾನಂದ ಸೋನೊವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ 22 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಡಗು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಮರೀನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾರ್ಜಾ ಆಂಕೊರೇಜ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ದುಬೈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅರೇಬಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಾವಿಕರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರಣಿ ದಾಳಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ; ಇದು ಸಮುದ್ರಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಲವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Oct 9, Panama-flagged crude oil tanker MT GEM NO. 2, carrying a crew of 22 Indian nationals, was subjected to a drone attack at Sharjah Anchorage. I am relieved to share that all 22 of our Indian seafarers onboard are reported to be completely safe. We are continuously monitoring the situation and in contact with the ship management company to ensure security and wellbeing of our seafarers.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 9, 2026
ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ನೌಕಾಯಾನ ಮತ್ತು ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಗುಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿಕರು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕಾಯಾನದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಹೊಂದಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕಾಯಾನ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಯಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮುದ್ರಯಾನ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಗುಂಪು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವಿಕರ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕಾಯಾನದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕಾಯಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಗುಂಪಿನ ಮೊದಲ ಸಭೆಯು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಲೈಬೀರಿಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಸಾರಾ ಬೇಸೊಲೋ ನ್ಯಾಂಟಿ ಇದರ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಹಾಗೂ 25 ದೇಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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