ನರ್ಸರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡುವ ಆಮ್ಲ ಜೀರುಂಡೆ: ಇದು ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೈಮೇಲೆ ಓಡಾಡಿದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ದದ್ದು, ತುರಿಕೆ.. ಏನಿದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ?
ಇದನ್ನು ಪೇಡೆರಸ್ ಜೀರುಂಡೆ ಅಥವಾ "ಆಮ್ಲ ಜೀರುಂಡೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಜನರನ್ನು ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತೆವಳಿದಾಗ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
Published : June 27, 2026 at 8:33 AM IST
ಕಡಿಯಾಮ್,ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡಿಯಾಪುಲಂಕವು ಸಸ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000 ನರ್ಸರಿ ರೈತರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 50,000 ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿರಳ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನರ್ಸರಿಗಳಿಂದ ಸಸ್ಯ ರಫ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನಡುವೆ, ಆಮ್ಲ ಜೀರುಂಡೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಸ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟಗಳು ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಜೀವ ಹಿಂಡುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲಸಗಾರರು ಮೈ ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊರ ಹಾಕಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದು ದೇಹದ ಮೇಲೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ದದ್ದುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜೀರುಂಡೆ ಓಡಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೀವ್ರವಾದ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅವು ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ...?:
ಉದ್ದವಾದ ಇರುವೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಕೀಟ: ಇದನ್ನು ಪೇಡೆರಸ್ ಜೀರುಂಡೆ ಅಥವಾ "ಆಮ್ಲ ಜೀರುಂಡೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಜನರನ್ನು ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತೆವಳಿದಾಗ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊರ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೀಟದ ಬಾಲದ ತುದಿಯಿಂದ ಪೆಡೆರಿನ್ ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದದ್ದುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಅವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ: ಈ ಆಮ್ಲ ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೀಟದ ಬಾಲದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು - ನೈರೋಬಿ ಕಣ್ಣು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?:
- ಕೀಟವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೋಪಿನಿಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
- ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
- ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಸಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
- ಇದರಿಂದ ಭಾದಿತರಾದ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ
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