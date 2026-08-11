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30 ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನ್ - ಬೆಟ್ವಾ ಮಾತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಂತಕ್ಕೆ: ಸಚಿವ ಚೌಧರಿ; ಬೇಡ್ತಿ-ವರದಾ, ನೇತ್ರಾವತಿ - ಹೇಮಾವತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು?

₹44,605 ​​ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸುಮಾರು 11.88 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ, ಸುಮಾರು 62 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

Of 30 river-linking projects, only Ken-Betwa entered implementation stage
30 ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನ್ - ಬೆಟ್ವಾ ಮಾತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಂತಕ್ಕೆ (ANI)
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By ANI

Published : August 11, 2026 at 8:55 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತರ - ಜಲಾನಯನ ನೀರಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಯೋಜನೆ (NPP) ರೂಪಿಸಿದೆ. 30 ನದಿಗಳ ಅಂತರ ಜೋಡಣೆ (ILR) ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು NPP ಅಡಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಘಟಕದಡಿ 16 ಲಿಂಕ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಘಟಕದಡಿ 14 ಲಿಂಕ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ರಾಜ್ ಭೂಷಣ್ ಚೌಧರಿ, ಕೆನ್ - ಬೆಟ್ವಾ ಲಿಂಕ್ ಯೋಜನೆ (ಕೆಬಿಎಲ್‌ಪಿ) ಎನ್‌ಪಿಪಿ ಅಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಆದ್ಯತೆಯ ಲಿಂಕ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

₹44,605 ​​ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸುಮಾರು 11.88 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ, ಸುಮಾರು 62 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, 103 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು 27 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಂಸತ್​ ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗೋದಾವರಿ (ಪೋಲವರಂ)-ಕೃಷ್ಣ (ವಿಜಯವಾಡ) ಲಿಂಕ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪೋಲವರಂ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (ಪಿಐಪಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೋಲವರಂ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಪಿಪಿಎ) ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಂಒಎಸ್) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸುಮಾರು 7.2 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಗೋದಾವರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 23.5 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 80 ಟಿಎಂಸಿ ಗೋದಾವರಿ ನೀರನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸಹ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 80 ಟಿಎಂಸಿ ಗೋದಾವರಿ ನೀರನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, 611 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸುಮಾರು 28.5 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಗೃಹಬಳಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು 960 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋಲವರಂ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ₹20,658 ಕೋಟಿಗಳ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ - ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಗಳು (FRs) ಮತ್ತು ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳು (DPRs) ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (EIA) ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರ.

ನದಿ ಜೋಡಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವ ಸಚಿವ ಚೌಧರಿ, ಮಣಿಭದ್ರ ಮತ್ತು ಇಂಚಂಪಳ್ಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಕುರಿತು ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಬಳಕೆಯಾಗದ ನೀರನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ-I ಅನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗೋದಾವರಿ (ಇಂಚಂಪಳ್ಳಿ) - ಕೃಷ್ಣ (ನಾಗಾರ್ಜುನಸಾಗರ) - ಪೆನ್ನಾರ್ (ಸೋಮಶಿಲಾ) - ಕಾವೇರಿ (ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು) ಲಿಂಕ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗೋದಾವರಿ - ಕಾವೇರಿ ಲಿಂಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಡಿಪಿಆರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸದನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಬೇಡ್ತಿ-ವರದಾ ಲಿಂಕ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ (ಪಿಎಫ್‌ಆರ್) ನಿಂದ ಡಿಪಿಆರ್​ ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ (ಎಫ್‌ಆರ್) ಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಗೋದಾವರಿ (ಪೋಲವರಂ)-ಕೃಷ್ಣ (ವಿಜಯವಾಡ) ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೋಲವರಂ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ, ನೇತ್ರಾವತಿ - ಹೇಮಾವತಿ ಲಿಂಕ್ ಪಿಎಫ್‌ಆರ್ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ತಿರುಗಿಸಲು, ನೇತ್ರಾವತಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸದನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

MONSOON SESSION
KEN BETWA IMPLEMENTATION STAGE
MOS BHUSHAN CHAUDHARY
30 ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆ
OF 30 RIVER LINKING PROJECTS

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