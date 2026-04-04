ತಲೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ 1,626 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಎರಡು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಎಳೆದ ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾ ಹವಾಲ್ದಾರ್: ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ

ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪರಿಣಾಮ ಇಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಸಾಹಸ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 4:24 PM IST

ಭುವನೇಶ್ವರ್​, ಒಡಿಶಾ: ಇಲ್ಲಿನ ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾ ಹವಾಲ್ದಾರ್​​ ಸಿಮಾಂಚಲ್​​ ಬಾರಿಕ್​​ ಕೇವಲ 19 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸೊಂಟದ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 1,626 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಎರಡು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯು ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನುಗಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ್​ ಫಿಸಿಕಲ್​ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾರಿಕ್, ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ತಲೆಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾದ ಭಾರವಾದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆದರು. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಾರಿಕ್, ಈ ಹಿಂದೆ 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್' ಎಂಬ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎರಡು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸವಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆದಾರರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮೊದಲು ಯಾರೂ ತಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾರಿಕ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಬಾರಿಕ್​​ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಯುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಸೇನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ಬಾರಿಕ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನು ಯುವಕರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

