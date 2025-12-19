ETV Bharat / bharat

ಸೇನೆ ಸೇರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಸೇನಾ​ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯೋಧರು: ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿಂದಲೇ ತರಬೇತಿ

ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅವರ ಹಾದಿ ಸಲೀಸು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯೋಧರೇ ತನು - ಮನ - ಧನ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು.

ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು (ETV Bharat)
December 19, 2025

ಬಾಲಸೋರ್​ (ಒಡಿಶಾ): ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಬಂದ ಅನೇಕ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಓಟದ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡುವತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕರಿಗೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಆಸೆ ದುಬಾರಿ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ಒಡಿಶಾದ ಬಾಲಸೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖೈರಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಯೋಧರು ಮಾತ್ರ, ಅನೇಕರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಧರಾಗುವ ಪಣತೊಟ್ಟ ಯುವಕರಿಗೆ ಹಣ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಧರಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಕಾಡೆಮಿ: ಇದೇ ಉದ್ದೇಶವು ಕಳಿಂಗ ಉತ್ಕಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ರಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ವೇತನದ ಬಹುಪಾಲನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿ ನಡೆಸಲು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಮೂಲ್ಯ ಬಿಂಧಾನಿ, ಮಯೂರ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜಯ್ ಪ್ರಧಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ, ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಮೂವರು ಯೋಧರದ್ದು ಒಂದೇ ಕಥೆ, ಅವರು ಯುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದು, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಯಿತು. ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರು ಬೇರೆಯದ್ದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಗತ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಡಿಶಾದ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಸಿಆರ್​ಪಿಎಫ್​ ಯೋಧರಾಗಿರುವ ಮಯೂರ್​ ಕುಮಾರ್​​ ದಾಸ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಯೋಧರಿಂದಲೇ ತರಬೇತಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ: 2021ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಈ ಕಳಿಂಗ ಉತ್ಕಲ್​ ಡಿಫೆನ್ಸ್​ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಸೋರ್​ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 70 ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 40 ಮಂದಿ ಸೇನೆ ಮತ್ತ ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ತರಬೇತಿಯ ಜತೆ ಜತೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೂಡಾ ಕೋಚಿಂಗ್​ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ದೂರದೂರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ 5 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ನಯಖಂದಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಖೈರಾ ಬಜಾರ್​ನಲ್ಲಿರುವ ನಟಪಡ ಚಾಕ್​ನಲ್ಲಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಳಿಕ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದು, ಅವರ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಗಮನದ ಕುರಿತು ಖಾತ್ರಿ ಪಡೆಯಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವ ಯೋಧರಿಂದಲೇ ತರಬೇತಿ: ಬಿಜಯ್​ ಪ್ರಧಾನ್​ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈ ತರಬೇತಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಆರತಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಕಾಣುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವವರು ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಸೇನೆ ಸೇರಿದ ಅನೇಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಯೋಧ ಮಯೂರ್​ ಕುಮಾರ್​ ದಾಸ್​, ನಾವು ಹೊರಗಿನವರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಸೇನೆ ಸೇರಿದವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, 13 ಯೋಧರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಕಾಡೆಮಿ ಟೀಚರ್​ಗಳಿದ್ದೇವೆ.

ಅನೇಕರ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದ ಅಕಾಡೆಮಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಟ್ರೈನಿಗಳು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಪ್ರಿಯತ್ತಮ ಭಾಗ್​, ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಎಸ್​ಐ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಚಿಂಗ್​ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರು ಕೂಡ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ರಾಯ್​ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಕೂಡಾ​ ಆದೆ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದೆ. ಇಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಕನಸಿನಂತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್​ ಧರಿಸಿದ್ದು, ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ಇದೆ. ನನ್ನಂತೆಯೇ ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್​ ಆಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೈನಿಕರಂತೆ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಜಲೆಸ್ವರ್​ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್​ ಗಿರಿ.

ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಯೋಧರು ತಮ್ಮ ವೇತನ ಮತ್ತು ರಜೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಾವು ಖೈರಾ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅನೇಕರು ಮುಂದಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್​ ಧಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

