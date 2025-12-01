ETV Bharat / bharat

100 ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯೆಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3.4 ಕೋಟಿ ರೂ.ದೇಣಿಗೆ: ಜೀವಮಾನದ ಉಳಿತಾಯ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ!

ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಜೀವನ ಈಗ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 100 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಜೀವಮಾನದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೇ ಏಮ್ಸ್​​ಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

100 Year Old Doctor Donates Rs 3 Crore
100 ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 1, 2025 at 10:28 PM IST

3 Min Read
ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ, ಒಡಿಶಾ: ಇವರು ಡಾ. ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ. ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೈತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಗ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜೀವಮಾನದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವಾಗ್ದಾನವಂತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಇದೀಗ ತಾವು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ದಿನದಂದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಉಳಿತಾಯವಾದ 3.4 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಭುವನೇಶ್ವರದ ಏಮ್ಸ್‌ಗೆ ದಾನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

100 ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ (ETV Bharat)

ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಏಮ್ಸ್‌ಗೆ ಅವರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಸರಳ ಬದ್ಧತೆಯ ಪತ್ರವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರ ಬಳಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ರಂದು ಅವರ 100 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಿದೆ. ಅಂದು ಅವರು AIIMS ನ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಆಂಕೊಲಾಜಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ. ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ: ಒಡಿಶಾದ ಆರಂಭಿಕ ಮಹಿಳಾ ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ. ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಅವರು ಸರಳವಾದ ಆದರೆ ಆಳವಾದ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಹಣವು ಮಹಿಳಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿ. ನಾನು ಹೋದ ನಂತರವೂ, ನನ್ನ ಕೆಲಸವು ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಅವರ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಈ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಜೀವನ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 1926 ರಂದು ಬೆರ್ಹಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ, ಕಟಕ್‌ನ ಎಸ್‌ಸಿಬಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೊದಲ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ (1945–1950) ಭಾಗವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 1958 ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಡಿಜಿಒ (ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ) ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ (ETV Bharat)

ಸುಂದರಗಢ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭ:1950 ರಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಸುಂದರಗಢ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1986 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಎಂಕೆಸಿಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು.

ಲ್ಯಾಪರೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವೈದ್ಯೆ: ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌ನಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಪರೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವೈದ್ಯೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು. ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ.

ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್​ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ (ETV Bharat)

ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ: ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಬಡವರು ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಜನಾನುರಾಗಿಯಾದರು. ಈಗ 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ್‌ನ ಭಬಾನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮುಂದುವರಿಕೆ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಔಪಚಾರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಬದುಕುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೂ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟು, ನಾನು ಗಳಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯವು ಜನರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

