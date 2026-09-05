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ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕ ಇದೀಗ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ತೈಲ ಕಂಪನಿಯ ಒಡೆಯ!

ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನೊಬ್ಬ ಇದೀಗ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ತೈಲ ಕಂಪನಿಯ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದು, ತೈಲ ಉದ್ಯಮ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Odisha Youth Who Funded Studies Through Tuition Builds Rs 1-Crore Mustard Oil Unit In Kendrapara
ತೈಲ ಉದ್ಯಮಿ ದುರ್ಗಾಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 1:42 PM IST

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Updated : September 5, 2026 at 2:11 PM IST

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ಕೇಂದ್ರಪಾರ (ಒಡಿಶಾ): ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರಪಾರದ ದುರ್ಗಾಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್ ತೈಲ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು.

ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಈಗ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಸಿವೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಯ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತದ್ದೊಂದು ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ತಾನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವರು ಇಂದು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನೂ ಅವರು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತೈಲ ಉದ್ಯಮಿ ದುರ್ಗಾಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಕೇಂದ್ರಪಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಾಕಲಪದ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಬಾಬರ್ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ದುರ್ಗಾಶಂಕರ್, ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಇವರ ಕುಟುಂಬವು ಕೃಷಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ದುರ್ಗಾಶಂಕರ್ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅವರ ತಂದೆಯ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬರುವ ಸೀಮಿತ ಆದಾಯದ ನಡುವೆಯೇ ನಡೆಯಿತು. ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಸಾದ ಬಳಿಕ, ಅವರು ಕೇಂದ್ರಪಾರ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನರ್ಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ, ಭುವನೇಶ್ವರದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರು. 2015ರಿಂದ 2022ರವರೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರಪಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು, ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೂ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅನ್ನದಾತರಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

Odisha Youth Who Funded Studies Through Tuition Builds Rs 1-Crore Mustard Oil Unit In Kendrapara
ಸಾಸಿವೆ ತೈಲ (ETV Bharat)

ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ: ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಸಿವೆ ತೈಲ ಉದ್ಯಮದ ಕುರಿತು ದುರ್ಗಾಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4,000 ರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವಾದರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮದು ಕೆಳಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬ. ನಮ್ಮ ದುಡುಮೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಮಿಯ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ನಾನು ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಎಂಎಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ತನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಟೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ.

Odisha Youth Who Funded Studies Through Tuition Builds Rs 1-Crore Mustard Oil Unit In Kendrapara
ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ (ETV Bharat)

ಬ್ಯಾಂಕ್​​​ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದೆ: ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಾನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯಮದ ಕನಸು ತೆರೆಯಿತು. ಕೆಲಸದ ಹಿಂದೆ ಓಡುವ ಬದಲು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪುಟ್ಟದಾದ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ತೆರೆದೇ ಬಿಟ್ಟೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 90 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. PMEGP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 26 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶುದ್ಧ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯೋಗದ ನಂತರ, ಬಡಿಹಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಬ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ನೀಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು. ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಸಿವೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್, ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಲ್ಲರ್, ಕನ್ವೇಯರ್, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೇ ಶುದ್ಧ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು: "ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ, ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಜಯನಗರ-ಬಾಡಿಹಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದುರ್ಗಾಶಂಕರ್.

Odisha Youth Who Funded Studies Through Tuition Builds Rs 1-Crore Mustard Oil Unit In Kendrapara
ಸಾಸಿವೆ ತೈಲ (ETV Bharat)

"ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾವು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೀಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಶುದ್ಧ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು 50 ರಿಂದ 100 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಗುರಿ ನನ್ನದಾಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದುರ್ಗಾಶಂಕರ್.

ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಯಂತ್ರಮಯ: "ಈ ಘಟಕವು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಲ್ಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಸಿವೆಯಿಂದ ಬರುವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಶೇಖರಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಳಸುವ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಕಟಕ್‌ನ ಜಗತ್‌ಪುರದಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುದ್ರಿತ ಲೇಬಲ್‌ಗಳು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು 5 ಲೀಟರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಸಿವೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ 10 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತೈಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಭುವನೇಶ್ವರ, ಕೇಂದ್ರಪಾರ, ಬಲಿಚಂದ್ರಪುರ, ಹಲಾಡಿಯಾಗಡ, ರಾಜನಗರ, ಮಾರ್ಷಘೈ, ಪರದ್ವೀಪ್ ಮತ್ತು ಕಟಕ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಗುಲೈನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಒಂದು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 280 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 4,000 ರಿಂದ 5,000 ಲೀಟರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 50,000 ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Odisha Youth Who Funded Studies Through Tuition Builds Rs 1-Crore Mustard Oil Unit In Kendrapara
ಸಾಸಿವೆ ತೈಲ ಯಂತ್ರ (ETV Bharat)

"ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 83 ರೂ.ಗೆ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. 30 ಕೆಜಿ ಸಾಸಿವೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 9.8 ರಿಂದ 10 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು" ಎಂದು ದುರ್ಗಾಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.

"ಜನರು ತಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಡಲು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ 'ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಹೆಸರು ಬಿಸ್ವಾಸ್ (ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ) ಎಂದು ಇರಲಿ' ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ 'ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್' ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಜನರು ಅದೇ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ತೈಲವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ದುರ್ಗಾಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.

Odisha Youth Who Funded Studies Through Tuition Builds Rs 1-Crore Mustard Oil Unit In Kendrapara
ಸಾಸಿವೆ ತೈಲ ಯಂತ್ರ (ETV Bharat)

ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲಸಗಾರ ಹೇಳುವುದೇನು?: ತೈಲ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಹೆರಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತಹ ಹಲವು ಯುವಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ದುರ್ಗಾಶಂಕರ್ ಅವರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಇತರ ವೆಚ್ಚ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 16,000 ರಿಂದ 17,000 ರೂ. ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು, ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Odisha Youth Who Funded Studies Through Tuition Builds Rs 1-Crore Mustard Oil Unit In Kendrapara
ಸಾಸಿವೆ ತೈಲ (ETV Bharat)

"ದುರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ. ಅವರು ಶುದ್ಧ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. ಘಟಕ ತೆರೆದಾಗಿನಿಂದ ನಾನು ಖಾಯಂ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಿಜಯನಗರದ ಅಜಯ್ ಸೇಥಿ.

Odisha Youth Who Funded Studies Through Tuition Builds Rs 1-Crore Mustard Oil Unit In Kendrapara
ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು (ETV Bharat)

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Last Updated : September 5, 2026 at 2:11 PM IST

TAGGED:

ODISHA YOUTH
MUSTARD OIL UNIT
BISWAS ENTERPRISE
ತೈಲ ಉದ್ಯಮಿ
YOUTH ACHIEVEMENT

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