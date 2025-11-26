ETV Bharat / bharat

ಕೊಳೆಗೇರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಎನ್​ಜಿಒ: ನಿತ್ಯ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ 'ಏಕಲವ್ಯ' ಬೆಲ್​

ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿಯಲ್ಲಿನ ಕೊಳೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿ ಬೆಲ್​ ಎಂಬ ಎನ್​ಜಿಒ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7.30ರ ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

THE BELL PURI NGO
ಕೊಳೆಗೇರಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್​ಜಿಒ ಶಿಕ್ಷಕರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 26, 2025 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪುರಿ(ಒಡಿಶಾ): ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು 'ಬೆಲ್'​ ರಿಂಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಓದು, ನೃತ್ಯ, ಹಾಡು, ಯೋಗ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲ. ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಮಕ್ಕಳು ನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಡೋಲಿ ಪಾಂಡಾ ಬಸ್ತಿ ಎಂಬ ಕೊಳೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿತ್ಯ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ದಿ ಬೆಲ್​ ಎಂಬ ಎನ್ಜಿಒ 2021ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೊಳೆಗೇರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು
ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

ಅನೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎನ್​​ಜಿಒ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಖಾಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅರಿವು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿಯದಿರಲಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ.

ಏಕಲವ್ಯ ವರ್ಗ: ಧೋಲೆ ಪಾಂಡಾ ಪುರಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆಗೇರಿ. ದಿ ಬೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಏಕಲವ್ಯ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏಕಲವ್ಯ ವರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರವು ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಮಕ್ಕಳು ನಿತ್ಯ ಕಲಿಯಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

"ಏಕಲವ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೃತ್ಯ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಲಿಯಲು ಬಂದ ನಂತರ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವು ನಮಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪೋಷಕಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಬೆಹೆರಾ ಹೇಳಿದರು.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಎನ್​​ಜಿಒದ ಶಿಕ್ಷಕಿ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಎನ್​​ಜಿಒದ ಶಿಕ್ಷಕಿ (ETV Bharat)

ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವು: ಏಕಲವ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ 14 ವರ್ಷದ ಕಲ್ಪನಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ನೃತ್ಯ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 5 ರಿಂದ 7.30 ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇನೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ" ಎಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಹೇಳಿದರು.

ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತ: ಏಕಲವ್ಯ ತರಗತಿಗಳು ಸಂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಆಕಾಶ್ ದಾಶ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸೇಥಿ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬನಿತಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರಥ್, ಮೊನಾಲಿಸಾ ಜೆನಾ ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ ದಾಶ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಪೋಷಕರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ತರಗತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಗಳು, ಪೆನ್ನುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಏಕಲವ್ಯ ತರಗತಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳು
ಏಕಲವ್ಯ ತರಗತಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬರ್ಷಾ ದಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೊಳೆಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಕಡಿಮೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು" ಎಂದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದು ಗಿಳಿಗಳ ಮನೆ: ಯುವಕನ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಮನೆ!, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ವಹಿವಾಟು!

ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ; ಉಣ್ಣೆಯ 50 ಸಾವಿರ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಕಲ್ಪ

TAGGED:

FREE EDUCATION FOR SLUM CHILDREN
COMMUNITY LEARNING CENTRE ODISHA
SIDDHARTHA RAY PURI SOCIAL WORKER
ಕೊಳೆಗೇರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ
THE BELL PURI NGO

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟದ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ; ಕೈಹಿಡಿದ ವಿನೂತನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ

26/11: ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ 20 ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ನರ್ಸ್ ಅಂಜಲಿ

ಇದು ಗಿಳಿಗಳ ಮನೆ: ಯುವಕನ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಮನೆ!, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ವಹಿವಾಟು!

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ: ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.