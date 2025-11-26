ಕೊಳೆಗೇರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಎನ್ಜಿಒ: ನಿತ್ಯ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ 'ಏಕಲವ್ಯ' ಬೆಲ್
ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿಯಲ್ಲಿನ ಕೊಳೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿ ಬೆಲ್ ಎಂಬ ಎನ್ಜಿಒ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7.30ರ ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
Published : November 26, 2025 at 3:42 PM IST
ಪುರಿ(ಒಡಿಶಾ): ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು 'ಬೆಲ್' ರಿಂಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಓದು, ನೃತ್ಯ, ಹಾಡು, ಯೋಗ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲ. ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಮಕ್ಕಳು ನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಡೋಲಿ ಪಾಂಡಾ ಬಸ್ತಿ ಎಂಬ ಕೊಳೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿತ್ಯ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ದಿ ಬೆಲ್ ಎಂಬ ಎನ್ಜಿಒ 2021ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೊಳೆಗೇರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಅನೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎನ್ಜಿಒ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಖಾಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅರಿವು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿಯದಿರಲಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ.
ಏಕಲವ್ಯ ವರ್ಗ: ಧೋಲೆ ಪಾಂಡಾ ಪುರಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆಗೇರಿ. ದಿ ಬೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಏಕಲವ್ಯ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏಕಲವ್ಯ ವರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರವು ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಮಕ್ಕಳು ನಿತ್ಯ ಕಲಿಯಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
"ಏಕಲವ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೃತ್ಯ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಲಿಯಲು ಬಂದ ನಂತರ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವು ನಮಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪೋಷಕಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಬೆಹೆರಾ ಹೇಳಿದರು.
ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವು: ಏಕಲವ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ 14 ವರ್ಷದ ಕಲ್ಪನಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನೃತ್ಯ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 5 ರಿಂದ 7.30 ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇನೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ" ಎಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತ: ಏಕಲವ್ಯ ತರಗತಿಗಳು ಸಂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಆಕಾಶ್ ದಾಶ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸೇಥಿ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬನಿತಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರಥ್, ಮೊನಾಲಿಸಾ ಜೆನಾ ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ ದಾಶ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಪೋಷಕರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ತರಗತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳು, ಪೆನ್ನುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬರ್ಷಾ ದಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೊಳೆಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಕಡಿಮೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು" ಎಂದರು.
