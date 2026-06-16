ಈ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಿತ್ಯ 3 ರಿಂದ 4 ಟನ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಣಬೆ ಪೂರೈಕೆ: ಭರ್ಜರಿ ಕಾಸು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು!
ಗಂಜಾಂನಲ್ಲಿನ ರಾಧಾಮೋಹನಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಣಬೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ತಾವೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 16, 2026 at 5:24 PM IST
ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ (ಒಡಿಶಾ): ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಂಜಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಗುಳೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಗಂಜಾಂನಲ್ಲಿನ ರಾಧಾಮೋಹನಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ತಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಭಾರತದ ಅಣಬೆ ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ದಿನಚರಿ ಅಣಬೆ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಈ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅಣಬೆ ತೋಟಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಅಣಬೆ ಬೆಳೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟನ್ ಅಣಬೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಅಣಬೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ರೈತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪರಿದಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ಕುಟುಂಬಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ನಿತ್ಯ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟನ್ ಅಣಬೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ OUATನಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ KBK ಗೋಲಾಂಗ್ಥರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಅಣಬೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕೈತುಂಬಾ ಕಾಸು: ರಾಧಾಮೋಹನಪುರ ಗ್ರಾಮವು ಗಂಜಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕಿಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿದೆ. 70 ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ 60 ಕುಟುಂಬಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಣಬೆ ತೋಟಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಣಬೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಂಜಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಿಂತ ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಅಣಬೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಆ ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಅಣಬೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಂಗಿರಿ ಅಣಬೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಣಬೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗ್ರಾಮ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಗಳಿಸಿದೆ: 60 ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, 10 ರಿಂದ 12 ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಣಬೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಧಾಮೋಹನ್ಪುರ ಗ್ರಾಮವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಣಬೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗ್ರಾಮವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವು ನಿತ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ ಮತ್ತು ಗಜಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪರಲಖೆಮುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಜೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಒಡಿಶಾದ ಜೈಪುರ, ಕೊರಾಪುಟ್ ಮತ್ತು ನಬರಂಗ್ಪುರದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಣಬೆ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಐದರಿಂದ ಏಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುನಾ ಸಾಹು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಶಾಂತಿಮೋಹನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರು ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಅವರು ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ, ಕಳೆದ 10 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? : ಅಣಬೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಅಣಬೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು, ನೆನೆಸುವುದು, ಬಲೆ ಹಾಕುವುದು, ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಇಳುವರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಣಬೆಯನ್ನು ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14 ಇಂಚು ಅಗಲದ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನೆನೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಕಟ್ಟಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಲೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ 10 ರಿಂದ 12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಶ್ರೂಮ್ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಣಬೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಬನಿತಾ ಸಾಹು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ಗೋಧಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದರಿಂದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಣಬೆ ಬೀಜ ತಯಾರಿಸುವ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆ ಧುತಮಯಿ ಸಾಹು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬೀಜ ತಯಾರಿಸುವ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೀಜ ತಯಾರಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಸಹ ವಿವಿಧ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ರೈತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಡತನದ ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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