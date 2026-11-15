'ಅರ್ನಾಬ್' ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕ 15 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಪತ್ತೆ!
Teacher Found Alive After 15 Days: ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.
Published : November 15, 2026 at 5:31 PM IST
ಫುಲ್ಬಾನಿ(ಒಡಿಶಾ): ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿ, ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿ, ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಎದೆಗುಂದದ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು, 'ಅರ್ನಾಬ್' ಚಂಡಮಾರುತದ ಅಬ್ಬರದ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪವಾಡಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿಯ ಕಣ್ಣೀರು ಬತ್ತಿಹೋಗಿ, ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಒಡಿಶಾದ ಕಂಧಮಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈಕಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ದುಬಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಹಾರಾಣಾ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮೃತ್ಯುವನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿ ಮರಳಿ ಬಂದವರು.
ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮರಳುವಿಕೆ ಕೇವಲ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಪವಾಡವೇ ಸರಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನರು. "ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿದ್ದರೆ, ಯಾರೂ ಏನೂ ಮಾಡಲಾರರು" ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತು, 47 ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಕ ಮೋಹನ್ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜವಾಗಿದೆ.
'ಅರ್ನಾಬ್' ಎಂಬ ತೀವ್ರ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಂಧಮಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದು, ಶಾಲಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮೋಹನ್ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ದಾಟುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮೋಹನ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ರೈಕಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಶಿಕ್ಷಕನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಗದಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಸುಳಿವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಶನಿವಾರ(ನ.14) ಸಂಜೆ, ರಾಟಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಒಂದು ತೊರೆಯ ಬಳಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ರೈಕಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಎ.ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.
ಅದು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಕ ಮೋಹನ್ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಯ ಜೋಲಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಮೋಹನ್ ಅವರನ್ನು ರೈಕಿಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೇಗೆ ಬದುಕುಳಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಆದರೂ, 15 ದಿನಗಳಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣ ಮೂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ನಿರಾಳ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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