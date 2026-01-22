ನೇಕಾರರಿಂದ ನೇರ ಗ್ರಾಹರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೀರೆ; ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಒಡಿಶಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಡಿಶಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.
Published : January 22, 2026 at 4:08 PM IST
ನಾರಾಯಣ್ ಸಾಹೂ
ಕಟಕ್ (ಒಡಿಶಾ): ದುಬಾರಿ ಕೈಮಗ್ಗದ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಳಜಿ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆಗೆ ಅನೇಕರು ಖರೀದಿಸಿ ಕೈ ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಮರಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈಮಗ್ಗದ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೇಕಾರರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಒಂದು ಸೀರೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ರಾವೆನ್ಶಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐಎಸ್ಟಿ) ವಿಭಾಗದ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇಬಿಪ್ರಸಾದ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೇಕಾರರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರ ನಡುವೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಧಾರೋಹರ್' ಎಂಬ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನೇಕಾರರು ತಮ್ಮ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ವೇದಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನವು ಕ್ಯೂಆರ್-ಕೋಡ್-ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಖರೀದಿದಾರರು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸೀರೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಕಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಗ್ರಾಹಕರು ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಾಗ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ: ಒಡಿಶಾದ ಸುಮಾರು 2.3 ಲಕ್ಷ ನೇಕಾರರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೇರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಧರೋಹರ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ತಮಗೆ ಆದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದಿಂದ ಈ ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರೂಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ದೇಬಿಪ್ರಸಾದ್ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಸೀರೆಯೊಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆ. ಅದು ದುಬಾರಿಯಾದರೂ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೇಕಾರರ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಕೈಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಐದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಬೇಕಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ: ತಮ್ಮ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ದೇಬಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ: ದೇಬಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಐಎಸ್ಟಿ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮನೀಶ್ ರೇ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಾವೀನ್ಯತೆಯು ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನೀಶ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
