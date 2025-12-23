ಯುವ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಇದೆಂಥ ದುಃಸ್ಥಿತಿ: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣ!
ಒಡಿಶಾದಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಕಹಿ ಅನುಭವಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಭುವನೇಶ್ವರ್ (ಒಡಿಶಾ): ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ (Reserved Tickets) ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಗದ ಪರಿಣಾಮ ಒಡಿಶಾದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದ 18 ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಿಯೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 69ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಡಿಶಾಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಒಡಿಶಾದ ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೊಂಡ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. '' ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಿದ್ದೇನು? ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಿಂದ 12ರ ವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 69ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಜರುಗಿತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದಿಂದ 10 ಜನ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು 8 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶಾಲಾ ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ (Reserved Tickets) ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರೈಲಿನ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಒಡಿಶಾದಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಒಡಿಶಾಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುವಾಗಲೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
