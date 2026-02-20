ETV Bharat / bharat

ಪೇರಲ ಬೆಳೆದು ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತ: ಈ ತಳಿಯ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಸೀಬೆಗೆ 4,500 ರೂ.ಬೆಲೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ!

ರೈತರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅನೇಕ ಸಲ ಅವರು ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಒಡಿಶಾದ ರೈತರೊಬ್ಬರು ವಿದೇಶಿ ತಳಿಯ ಸೀಬೆ ಬೆಳೆದು ಬದುಕನ್ನು ಬಂಗಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೇರಲ ಬೆಳೆದು ಬದುಕನ್ನು ಬಂಗಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 20, 2026 at 4:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸಂಬಲ್ಪುರ (ಒಡಿಶಾ): ಕೇವಲ ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 2,000 ಪೇರಲ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರುವ ಸಂಬಲ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 56 ವರ್ಷದ ವೀರ್ ಕಿಶೋರ್ ಬಿಸ್ವಾಲ್ ಎಂಬ ರೈತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲಕ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಾರ್ಹ. ವೀರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕೇವಲ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಏಳು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಜೀವನಾಧಾರ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದ ವೀರ್ ಕಿಶೋರ್, ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಬೇಧಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ನ ಪಿಂಕ್​ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶೀಯ ತಳಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ವೀರ್ ಕಿಶೋರ್ ಬಿಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಮಾತು (ETV Bharat)

ತಮ್ಮ ಪೇರಲ ಕೃಷಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ವೀರ್ ಕಿಶೋರ್, ''ಈ ರೀತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಪೇರಲಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ 120 ರಿಂದ 250 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪೇರಲಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 2,000 ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಪಾನೀಸ್​ ಬ್ಲಾಕ್​​​ ಡೈಮಂಡ್​​​​ಗೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ 4500 ರೂ.: ''ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಈ ತಳಿಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ, ಈ ಮರಗಳನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಥಾಯ್ ತಳಿಯ ಪೇರಲದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ 250 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಪಾನೀಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್ ತಳಿಯ ಪೇರಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ 4,500 ರೂ. ಇದೆ. ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ವಿದೇಶಿ ಪೇರಲವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ವೀರ್ ಕಿಶೋರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರ್ ಕಿಶೋರ್ ಬಿಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ತೋಟ (ETV Bharat)

ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅದ್ಬುತ ಕೃಷಿ: ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಶಸ್ವಿ ರೈತರ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಇಂದು ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿರುವೆ ಎಂದು ವೀರ್ ಕಿಶೋರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರ್ ಕಿಶೋರ್ ಬಿಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪೇರಲ ತೋಟ (ETV Bharat)

'ಕಸಿ ಮಾಡುವುದು, ತೆಳುಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್( Pruning, Thining and Bagging) ಈ ಮೂರು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಪೇರಲವು 700 ಗ್ರಾಂ ನಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲು. ಅದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕುತ್ತಿರುವೆ. ಹುಳು ಆಗದಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ 2 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ತಾನು 14 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೀರ್ ಕಿಶೋರ್.

ವೀರ್ ಕಿಶೋರ್ ಬಿಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪೇರಲ ತೋಟ (ETV Bharat)

ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ.. ಸಾವಯವಕ್ಕೆ ಹಾಯ್​ ಹಾಯ್​: ಜಪಾನಿನ ತಳಿಯಾದ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್ ಪೇರಲ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದ ಹೊರಭಾಗವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಳಭಾಗವು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಂತೆ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಯಾಗಲಿ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಸಾವಯವ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿರುವೆ. ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ 7 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ಎಂಬ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೀರ್ ಕಿಶೋರ್.

ವೀರ್ ಕಿಶೋರ್ ಬಿಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪೇರಲ ತೋಟ (ETV Bharat)

'2021ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಈ ಪೇರಲ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿದೆವು. ಆದರೆ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ್ಣುಗಳು ನೀಡತೊಡಗಿದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆವು. ಒಂದು ಮರದಿಂದ ವಾರ್ಷಕ್ಕೆ 60 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಪೇರಲವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಟೊಮೆಟೊ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸಾವಯವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಉತ್ತಮ ಫಲಸು ತೆಗೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೀರ್ ಕಿಶೋರ್.

ವೀರ್ ಕಿಶೋರ್ ಬಿಸ್ವಾಲ್ (ETV Bharat)

ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೀನಾ ಭೋಯ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ, ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ವೀರ್ ಕಿಶೋರ್ ಬಿಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪೇರಲ ತೋಟ (ETV Bharat)

ಮತ್ತೋರ್ವ ಕೆಲಸಗಾರ ಮಹಾದೇವ್ ಭೋಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಈ ಮರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೇರಲ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಈ ಮರಗಳು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ವೀರ್ ಕಿಶೋರ್ ಬಿಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಪೇರಲ (ETV Bharat)

ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿನ ಪೇರಲ ಹಣ್ಣುಗಳ ತಳಿ:

  • ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ನಿಂದ ಥಾಯ್-7
  • ಥಾಯ್-ಗುಲಾಬಿ
  • ಥಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಕಿರಣ್
  • ಜಪಾನೀಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್
  • ಸ್ಥಳೀಯ VNR ವಿಧದ ಪೇರಲ

