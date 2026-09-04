ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ: ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಬಂಧನ
ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆತನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : September 4, 2026 at 2:03 PM IST
ರೂರ್ಕೆಲಾ (ಒಡಿಶಾ): 20 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂರ್ಕೆಲಾ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಸಿಂಗ್ (54) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ.
ರೂರ್ಕೆಲಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ದೂರು ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯು ಇಲ್ಲಿನ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ವ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ (ಗುರುವಾರ) ಸಂಜೆಯೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತಡರಾತ್ರಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನಿನ್ನೆಯೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ರೂರ್ಕೆಲಾ ಜಿಆರ್ಪಿ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೈಲಾಶ್ ಮುಂಡಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಕ್ರಧರಪುರ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಆದಿತ್ಯ ಚೌಧರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತನಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸದ್ಯ ರೂರ್ಕೆಲಾದ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ: ತಾನು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ನುವಾಪಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ತಿತಿಲಘಡದಿಂದ, ಹಟಿಯಾ - ಯಶವಂತಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಪ್ಪಾಗಿ, ಕಾಂತಬಂಜಿ-ಇಸ್ಪತ್-ಹಟಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದೆವು. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಹಟಿಯಾ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ರೂರ್ಕೆಲಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲು ಏರಿದ್ದೆವು. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರೂರ್ಕೆಲಾ ತಲುಪಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ್ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ. ನನ್ನ ಬಳಿ ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ತಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹದ ಬಳಿಯಿರುವ ವಾಲ್ವ್ ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೇ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ. ಅವನಿಂದ ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮೂವರು ತಕ್ಷಣ ರೂರ್ಕೆಲಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಆರ್ಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತಲುಪಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆರೋಪಿ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಇಬ್ಬರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ರೂರ್ಕೆಲಾ ಜಿಆರ್ಪಿಯ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೈಲಾಶ್ ಮುಂಡಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮೂವರು ಯುವಕರಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ