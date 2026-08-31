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ನೀಟ್​ ಯಶೋಗಾಥೆ: ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಾರ್ಡ್​ ಮಗಳು, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮಗನ ಕನಸು ನನಸು: ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ!

ಓದುವ ಛಲ, ಗುರಿಯೆಡೆಗಿನ ಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರುದ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿಯ ಈ ಸಾಧನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಮೀರ್​ ಕುಮಾರ್ ಆಚಾರ್ಯ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ- ರುದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್​ ಪಾಟ್ನಾಯಕ್​ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 31, 2026 at 5:04 PM IST

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ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ(ಒಡಿಶಾ): ಒಮನ್​, ಮಸ್ಕತ್​ನಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ದುಡಿದು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಾದ ಗಂಜಾಂಗೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನೆಲೆಯೂರಿದ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕನಸು ಮಗ ರುದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್​ ಪಾಟ್ನಾಯಕ್​ ವೈದ್ಯನಾಗಬೇಕೆಂಬುದು. ಅದರಂತೆ ಛತ್ರಪುರ್​ ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿಗೆ ಇದ್ದ ಕನಸು ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ತಂದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್​ ಆಗಿ ಮಾಸಿಕ 8 ಸಾವಿರ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ ಕನಸು ಮಾತ್ರ ತಂದೆಯ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಓದಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು.

ಎರಡು ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಡಿಶಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರ ಕೋರ್ಪುಟ್​ನ ಶಹೀದ್​ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್​ ನಾಯಕ್​ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆದರೆ, ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ, ಬುರ್ಲಾದ ವೀರ್​ ಸುರೇಂದ್ರ ಸಾಯಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Od_Bam_From_Financial_Struggles_to_Medical_Dreams_Children_of_Struggling_Families_Set_to_Become_Doctors_Spl_story_7205524
ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ರುದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್​ ಪಾಟ್ನಾಯಕ್ (ETV BHARAT)

ಗಂಜಾಮ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಸ್ಕ ಪ್ರದೇಶದ ಖಂಡದೇವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರ ಕುಟುಂಬ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಹಣ ಮಗನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ತಂದೆ, ದುಡಿಮೆಗಾಗಿ ಮಸ್ಕತ್​ಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದರು.

ತಂದೆ ದೂರದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಾಗ ಆತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆ ಆತನ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. 10ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿದ ಬಳಿಕ ತಾಯಿ ಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಮಗನನ್ನು ವೈದ್ಯನನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ನೀಟ್​​ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ​ನಲ್ಲಿ ಆತ ಕೋಚಿಂಗ್​ಗೆ ಸೇರಿ, ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ.

ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿ ನೀಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗುವ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಯಶ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬಸುದೇವ್​ ಮಹರಾಣಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿದೆ. ಆತನ ತಾಯಿ ಶ್ರಮವೂ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ವೈದ್ಯನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಮೂಡಿದ ಆಸೆಯು ವೈದ್ಯನಾಗಿ ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾನೆ ರುದ್ರ.

ಮಗನ ಈ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ತಾಯಿ, ಆತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟು ಪಡೆದಿರುವುದು, ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆತನ ತಂದೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ದುಡಿಯಲು ಹೋದರು. ಆತನ 12ನೇ ತರಗತಿ ದಾಖಲಾತಿಗೂ ಫೀಸ್​ ಕಟ್ಟಲು ಹಣ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ನೆರವಾದರು. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಆತ ತನ್ನ ಗುರಿ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

Od_Bam_From_Financial_Struggles_to_Medical_Dreams_Children_of_Struggling_Families_Set_to_Become_Doctors_Spl_story_7205524
ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ (ETV BHARAT)

ಇನ್ನು ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ ಸಾಧನೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ: ಇನ್ನು ಛತ್ರಪುರ್​​ದ ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ ಪಂಡಾ ಪ್ರಯಾಣ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದ ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿಯ ಮನಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಧ್ಯೇಯ ನೀಟ್​ ಪಾಸ್​ ಮಾಡಿ, ವೈದ್ಯೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬವೂ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿತು.

ತಂದೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ 8000ದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ ನೀಟ್​ ತರಬೇತಿಗೆ ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ​​ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ಕೋಚಿಂಗ್​​ ಪಡೆದಳು, ನಿತ್ಯ 6ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುತ್ತಿದ್ದುದು, ರಾತ್ರಿ 9ಕ್ಕೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯಾಸದ ನಡುವೆ ಎಂದೂ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ ತಾಯಿ ನಿವೇದಿತಾ ಪಂಡಾ, ಆಕೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಸೀಮಿತ ಆದಾಯದಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆಕೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದಳು, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದಳು. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸು ಆಕೆಯದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಇನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ, ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ನನ್ನ ಸಿದ್ದತೆಗೆ ಅವರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಬೆರ್ಹಾಂಪುರದಲ್ಲಿನ ಬಸುದೇವ್​ ಮಹರಾಣಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರಿದರು. ಇದೀಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಓದಿ ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಈ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿನ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ ಅನೇಕ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬಸುದೇವ್​ ಮಹರಾಣಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮ ಯಶಸ್ಸು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹರ್ಷ ತಂದಿದೆ.

ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೇವಲ ಸೀಟು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಸವಾಲನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಇದೀಗ ಅವರು ಮೀರಿದ್ದು, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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RUDRA PRASAD PATTNAIK
SANDHYARANI PANDA
ODISHA MEDICAL COLLEGE
ASKA CHHATRAPUR BERHAMPUR
RUDRA PRASAD PATTNAIK

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