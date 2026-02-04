₹21 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿತ ಮಾವೊವಾದಿ ಶರಣಾಗತಿ; ಮಲ್ಕನ್ಗಿರಿ ಈಗ ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ನಬ್ರಂಗ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ನಕ್ಸಲರು ಶರಣಾಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮಾವೋವಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಮಲ್ಕನ್ಗಿರಿ ಕೂಡ ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Published : February 4, 2026 at 4:09 PM IST
ಮಲ್ಕನ್ಗಿರಿ (ಒಡಿಶಾ): ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ತಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಒಡಿಶಾದ ಮಲ್ಕನ್ಗಿರಿ ಈಗ ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿತ ಮಾವೋವಾದಿ ಸುಖರಾಮ್ ಮಾರ್ಕಮ್ ಇಂದು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರದೇಶ ನಕ್ಸಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ನಬ್ರಂಗ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ನಕ್ಸಲರು ಶರಣಾಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮಾವೋವಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಮಲ್ಕನ್ಗಿರಿ ಕೂಡ ನಕ್ಸಲ್ ಬಂಡುಕೋರರಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಶರಣಾದ ಮಾರ್ಕಮ್, ನಿಷೇಧಿತ ಸಿಪಿಐ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮಾರ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ರೈಫಲ್, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಲ್ಕನ್ಗಿರಿ ಎಸ್ಪಿ ಬಿನೋದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಚ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್ಪಿ, ಮಾವೋವಾದಿ ನಾಯಕನ ಈ ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ ಮಾರ್ಕಮ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸುರೇಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಯೋಗೇಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಒಡಿಶಾ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಾರ್ಕಮ್, ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಸೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಒಡಿಶಾದ ಮಲ್ಕನ್ಗಿರಿ, ಎಡಪಂಥೀಯ ಉಗ್ರವಾದದ ಉತ್ಪಾದನ ಕೇಂದ್ರವೆಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಲ್ಕನ್ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಮಾವೋಗಳ ಹಿಂಸಾಚಾರ ರಾಜ್ಯದ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 21ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತು. ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಮಾವೋಗಳು 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಲ್ಕನ್ಗಿರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಒಡಿಶಾದಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಜಾಲವನ್ನು ಹರಡಿದರು ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಡಿಜಿಪಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ಶರಣಾದ ಮಾವೋವಾದಿ ಮಾರ್ಕಮ್ ಎಡಪಂಥೀಯ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಕಮ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಅನ್ನು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ನಕ್ಸಲ್ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾವೋಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ.
