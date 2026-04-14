ಒಡಿಶಾ: ದುಬಾರಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ!

ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಉಚಿತ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Odisha Man Turns Retirement Into Green Mission Growing & Distributing
ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಶಿರ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
Published : April 14, 2026 at 5:01 PM IST

ಭುವನೇಶ್ವರ (ಒಡಿಶಾ): ತಾವು ಬೆಳೆದು ಪೋಷಿಸಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು (ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು) ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಶಿರ್ ಕುಮಾರ್ (63) ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವವರು. ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿಶಿರ್, ಭಾನುವಾರ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಅಪರೂಪದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪರೂಪದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು (ETV Bharat)

ಮೂಲತಃ ಖುರ್ದಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿರಾಕರ್‌ಪುರದವರಾದ ಶಿಶಿರ್ ಕುಮಾರ್, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾಯಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಭವನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಪುತ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಮರಗಳ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.

ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕ: ಗಣಿತ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಶಿರ್ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರು. ಭುವನೇಶ್ವರದ ಯೂನಿಟ್ 8 ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಬಡ ಕೊಳೆಗೇರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು, ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಅಪರೂಪದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು (ETV Bharat)

40 ಬಗೆಯ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡ: ಶಿಶಿರ್ ಕುಮಾರ್ ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬಗೆಯ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದ ಬಳಿಕ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಾನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲೆಂದು ಇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಶಿಯುಲಿ, ಮಧುನಾಶಿನಿ, ಬಸಂಗ್, ಬಾಚ್, ಪಥಿಚಾಟ, ಪಥಿಚುರ, ತುಳಸಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಅಲೀಚ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್, ರಾಮ್ ತುಳಸಿ, ಅರ್ಜುನ್, ಬಾನ್ ಧನಿಯಾ, ಅಪರಾಜಿತ, ತಾಲ್ ಕುಡಿ, ಜುವಾನಿ, ಬಜ್ರಾ ಮುಳಿ, ಗಂಧದಂತಿ ಮತ್ತು ಅಂತಮುಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 40 ಬಗೆಯ ಅಪರೂಪದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಅಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಶಿರ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ಸಸ್ಯಗಳ ಉಡುಗೊರೆ: ಶಿಶಿರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 1,000 ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದು ಉಂಟು. ರಾಜಭವನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಉಯುಷ್ಠ ಸಾರಂಗಿ ಕೂಡ ಶಿಶಿರ್ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಶಿಶಿರ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿ: "ನನಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕನಸೊಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ನೀಡಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಶಿಶಿರ್.

"ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವೆ. ಒಂದು ಬೋಧನೆಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಈ ಔಷಧೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಶಿಶಿರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಶಿರ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

"ಶಿಶಿರ್ ಸರ್ 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಔಷಧೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಯುನಿಟ್-8 ಪ್ರದೇಶದ ಸರೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದರು.

ಅಪರೂಪದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು (ETV Bharat)

"8ನೇ ಯುನಿಟ್ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಅನೇಕ ಜನರಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾನು ಮರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಔಷಧೀಯ ಮರಗಳಿವೆ. ಅವರಿಂದ ತುಳಸಿ ಮರವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ಎಲ್. ಹರೇಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.

ಅಪರೂಪದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಶಿರ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

