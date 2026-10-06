ಸೆಣಬಿನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಯಶಸ್ಸು: 26 ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇಸ್ರತ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
ಪತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸ್ವಂತ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮಾರ್ಗ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಇದೀಗ 26 ಮಹಿಳೆಯರ ಮೂಲಕ ಸೆಣಬಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 6, 2026 at 3:45 PM IST
ಕೇಂದ್ರಪಾರಾ (ಒಡಿಶಾ): ಮನೆಗೆಲಸ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ನಡುವೆ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಚೀಲ ಹೊಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಮೆರಗು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಸೆಣಬಿನ ಬಟ್ಟೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ್ದು, 50ರ ಇಸ್ರತ್ ಜಹಾನ್, ಪತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸ್ವಂತ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮಾರ್ಗ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಇದೀಗ 26 ಮಹಿಳೆಯರ ಮೂಲಕ ಸೆಣಬಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಫೋಲ್ಡರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ.
ಈ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಲಸದ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಸ್ರತ್ ತಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಇರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯುಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಠಿಣವಾದ ಕೆಲಸವೂ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಚೀಲಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫೈಲ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟವೆಂದು ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯೆ ಅಸ್ಮಾ ಬಿಬಿ.
ಡೇರಾಬಿಶ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಗೋಲರಾಹತ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ರತ್, ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಝಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಎಂದೇ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಅವರು ಸೆಣಬಿನಿಂದ ಮನೆಯ ಬಳಕೆಯ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿಯ ನಿಧನದ ನಂತರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಉಣ್ಣೆಯ ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸ, ಕಸೂತಿ ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಹೊಲಿಗೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನುಭವ ಅವರಿಗಿದೆ. 1985ರಿಂದಲೇ ತಾವು ಸೂಜಿ - ದಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಆ ಕೌಶಲಗಳೇ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಉದ್ಯಮದ ಅಡಿಪಾಯವಾದವು.
2019ರಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಾಧೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗ್ರೂಪ್' ರಚಿಸಿದ ಅವರು, ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ತಡೆ ನೀಡಿತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಆರಂಭಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಲು 18,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೊಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಸೆಣಬಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ನಾಲ್ಕೈದು ಸದಸ್ಯರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು.
ಈ ಗುಂಪು 2022ರಲ್ಲಿ ಸೆಣಬಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಸೆಣಬಿನ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಬಹುದಾದಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವೊಂದು ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು. ಇದರ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಗುಣವೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಸೆಣಬು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ಗುಂಪಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜಿದಾ ಖಾನಮ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರಿತಾದ ಕಳವಳಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಗಿದ್ದ ಬೇಡಿಕೆಯು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೆಣಬಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಸ್ರತ್.
ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳು ಇಸ್ರತ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಬುದ್ದಿ ಜಗುಲ್ ದೇಗುಲದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಪಡೆದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ 26 ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 11ಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅವರು 1ರವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿ 5ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅಸ್ಮಾ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಲು ರಾತ್ರಿ 9 ಅಥವಾ 10ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಕಟಕ್ನಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದಲೂ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಖರೀದಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 50 ರೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಗ್ನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಬೆಲೆ 150 ರೂನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದಸ್ಯರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 3,000 ರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಣವು ಮನೆಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಹತ್ತಿರದ ಡುಮುಕಹಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಂಗೀತಾ ಸಾಹು, ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
2025 ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರತ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಣಬಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಕೆಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲದೆ, ಬಾಟಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಡಚಬಹುದಾದ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಲಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರಪಾರ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ರಘುರಾಮ್ ಆರ್. ಅಯ್ಯರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಡಳಿತವು ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಗುಂಪಿನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಹಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಡರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಸ್ಮಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದರೆ, ಸಂಗೀತಾ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸುಭಾಷಿನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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