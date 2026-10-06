ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 10 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಡಿಶಾದ ಮಹಿಳೆ; ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಕೇಂದ್ರಪಾರದ ಇಪ್ಸಿತಾ ಸ್ವೈನ್ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆರು ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
Published : October 6, 2026 at 7:35 PM IST
ಕೇಂದ್ರಪಾರಾ: ಒಡಿಶಾದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ಆರು ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೇತನವನ್ನೂ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 10,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಸಿತಾ ಸ್ವೈನ್ ಯಶಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ಒಡಿಶಾದ ಕೇಂದ್ರಪಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗುವುದಲ್ಲದೇ, ಆರು ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೇತನವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಅಣಬೆ ಮತ್ತು ಅಣಬೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು (spawn) ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. 46 ವರ್ಷದ ಇವರು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ 'ಕೃಷಿ-ಉದ್ಯಮಿ' ಆಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವ ಕೌಶಲವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆರಾಬಿಶ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಪಾಲೈ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಧಂಗ ಮಲ್ಲಿಕೇಶ್ವರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ವೈನ್, ತಮ್ಮ ಅಣಬೆ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಂದ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 200 ಬೆಳೆಗಾರರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇವರಿಂದ ಅಣಬೆ ಹಾಗೂ ಅಣಬೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು (spawn) ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.
2010ರಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಆರಂಭ: ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಮನೆಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಅದರಾಚೆಗೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಣಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ನಂತರ, ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "2010 ರವರೆಗೆ ನಾನು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನಂತರ ನನಗೆ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿತು ಮತ್ತು ಪುರಿಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಅದರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಏಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದುಕೊಂಡೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಂತರ ಅವರು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (KVK) ಔಪಚಾರಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಮತ್ತು 2015 ರಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಒಡಿಶಾ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (OUAT) ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿತದ್ದು ಅವರ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆದಂತೆ ಅವರು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಸುಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕೃಷಿ: ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ನಂತರ, ಸ್ವೈನ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರಪಾರಾ - ಗೊಲರಾಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಲಾಖೆ (PWD) ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 16,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 10,000 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗವನ್ನು ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಲ್ಲಿರುವ ನೆರಳು ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೆರಳಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಗಾಳಿಯಾಡುವಿಕೆಯೂ (ವಾತಾಯನ) ಅಗತ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸ್ವೈನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಹಾಸಿನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 800 ಗ್ರಾಂನಿಂದ ಒಂದು ಕೆಜಿವರೆಗೆ ಅಣಬೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 1.2 ಕೆಜಿವರೆಗೂ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಾಸನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು 60 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೃಷಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರದ (chaff cutter) ಮೂಲಕ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದನ್ನು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಹುಲ್ಲಿನ ತುದಿಗಳು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬುಡದ ಭಾಗ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರುವಂತೆ ರಾಶಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಲ್ಲು, ಅಣಬೆ ಬೀಜ (spawn), ತೌಡು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಸುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಸುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಣಬೆಗಳ ಕೊಯ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಷ್ಟು ಹಾಸುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಹುಲ್ಲಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭತ್ತದ ಕೊಯ್ಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಲ್ಲು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಸುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಹುಲ್ಲು, ಬೀಜ ಮತ್ತು ತೌಡು ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅಣಬೆ ಬೀಜ (Spawn) ಉತ್ಪಾದನೆ: ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ 'ಸ್ಪಾನ್' ಅಥವಾ ಅಣಬೆ ಬೀಜವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸ್ವೈನ್ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿತು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಣಬೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಸುಗಳು (beds) ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
2015ರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕೆವಿಕೆ (KVK) ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಮಿತಾ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಬೀಜವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತೆ ಸ್ವೈನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. 2020ರಲ್ಲಿ, ಸ್ವೈನ್ ಅಗತ್ಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. "ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಂದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಣಬೆ ಹಾಸುಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬೀಜವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ನಾವು 2020ರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸ್ವೈನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇವರ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಒಡಿಶಾ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೇಂದ್ರಪಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ - ರೈತ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಇಪ್ಸಿತಾ ಹೇಳಿದರು. ಬೀಜಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತರ ಬೆಳೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಅವರ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವೈನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರ ಅಣಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಣಬೆ ಬೀಜಗಳ (spawn) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಈಗ ಕಟಕ್, ಜಾಜ್ಪುರ, ಜಗತ್ಸಿಂಗ್ಪುರ ಮತ್ತು ಖೋರ್ಧಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇವರ ಅಣಬೆಗಳು ಸಹ ಕಟಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಣಬೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಪಾರಾದ ರಾಜ್ಕನಿಕಾ, ರಾಜ್ನಗರ, ಔಲ್ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಮುಂಡೈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಲು ನೆರವು: ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದುಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಈ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅಣಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಣಬೆ ಬೀಜಗಳಿಗೆ (spawn) ಸುಮಾರು 200 ಬೆಳೆಗಾರರು ನಿಯಮಿತ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರ ಬಳಿ ಅಣಬೆ ಬೀಜವನ್ನು (spawn) ಖರೀದಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಗರದ್ಪುರ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಕೊರುವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಸಬಿತಾ ಪಾನಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿನ ವೀಡಿಯೊಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾದ ಪಾನಿ, ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. "ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು (ಅಣಬೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಸುಗಳನ್ನು) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 10 ಕೆಜಿ ಅಣಬೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. 12 ರಿಂದ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಣಬೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬೇರೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಪಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬೇಡಿಕೆ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನಡೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಪನೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸ್ವೈನ್ ಹೇಳಿದರು. ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಣಬೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ 260 ರೂ. ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 280–300 ರೂ.ಗಳಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಯಾವುದೇ ಸವಾಲು ಅಥವಾ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೂ, ಫೋನಿ ಚಂಡಮಾರುತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೈನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೊಟ್ಟೆ, ಮತ್ತು ಹಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸೋಂಕುಗಳು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಕಲಿಯುವ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ.
ಕೆವಿಕೆ (KVK) ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಸುಸ್ಮಿತಾ ಮೊಹಂತಿ ಅವರು, ಸ್ವೈನ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿಯಿದೆ. ಅವರು ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯ ಕುರಿತು ಇತರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಣಬೆ ಬೀಜ (ಸ್ಪಾನ್) ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ, ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ರೈತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ," ಎಂದು ಮೊಹಂತಿ ಹೇಳಿದರು.
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