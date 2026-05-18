ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಗೆ ತೆರಳಿದ ಮೂವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 18, 2026 at 6:11 PM IST

ಕಟಕ್(ಒಡಿಶಾ): ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮೂವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇಂದು ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದುಕೊಂಡೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸಾಬಿತ್ರಿ ರಥ್, ವಿ.ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಶಿವಶಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸಗಳಿಂದ ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಮೂವರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬಂದರು.

ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿಯ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (PSO) ಇದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೊದಲಿನಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬೆಂಗಾವಲು ವ್ಯಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ನವೀನ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ವಕೀಲರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೈಗೊಂಡ ಈ ಕ್ರಮವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ವಕೀಲ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಟಕ್ ನಿವಾಸಿ ಹೇಮಂತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇಂತಹ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಕಲ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ" ಎಂದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂಥ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಏರುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ETV Bharat Logo

