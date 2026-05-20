ವಿಶ್ವದ ದುಬಾರಿ 'ಮಿಯಾಝಾಕಿ' ಮಾವು ಬೆಳೆದ ರೈತ: ಕಳ್ಳರಿಂದ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಲು ಮರದ ಕೆಳಗೇ ಠಿಕಾಣಿ!
ಒಡಿಶಾದ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಜಪಾನ್ನ ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಾಯಲು ರೈತ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 20, 2026 at 4:36 PM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ(ಒಡಿಶಾ): ಇದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್. ತರಹೇವಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೃಷಿಕರು ಕೂಡ ಹಲವು ವಿಧದ ಮಾವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ರೈತ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆತ ಮರದಡಿ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ.
ಹೌದು. ಒಡಿಶಾದ ಮಲ್ಕನ್ಗಿರಿಯ ದೇಬಾ ಎಂಬ ರೈತ ಜಪಾನ್ನ ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಣ್ಣಾದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರು, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಈತ ಒದ್ದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕದ್ದರೆ, ತಿಂದು ಹಾಕಿದರೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಆತನ ಭಯ.
₹2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆಲೆ: ಮಾವು ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಅವುಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರೈತ ದೇಬಾ ಅವರು ಬಿದಿರಿನ ಬೇಲಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರೂಪದ ಜಪಾನಿನ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೇಜಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಜಪಾನ್ನ ವಿಶೇಷ ತಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದ ದೇಬಾಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಭಯ ಆವರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಹಣ್ಣಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕದಿಯಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು.
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮ: ರೈತ ದೇಬಾ ಅವರು, ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೊಬ್ಬರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈಗ ಫಲ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾವು ಒಂದು ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಗುತ್ತದೆ. ಊರಿನ ಜನರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಈ ಮಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳೆದ ದೇಬಾ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, "ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಾಯುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಲ್ಲವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ನೆರವಾಗಲಿ: "ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನನ್ನಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ಮಲ್ಕನ್ಗಿರಿಯಂತಹ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರೈತರು ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅಪರೂಪದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಾರರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ರಫ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಬಿಯೋಸಿ ಎಂಬುವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
