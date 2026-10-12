ಕಟಕ್ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ: ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಗಲಿರಳು ಶ್ರಮಿಸುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ
ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಸೈಯದ್ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲಿ ಕುಟುಂಬವು ಕಟಕ್ ದುರ್ಗಾ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವರದಿ - ನಾರಾಯಣ್ ಸಾಹು
Published : October 12, 2026 at 5:58 PM IST
ಕಟಕ್ (ಒಡಿಶಾ): ಸೈಯದ್ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿ ನಿದ್ರಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ. ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರದ (ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ) ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ದಿನವಿಡಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಪ್ತಮಿ ಪೂಜೆವರೆಗೆ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಅಲಿ ಪತ್ನಿ ಫರೀದಾ ಬೇಗಂ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿದ್ರೆರಹಿತ ರಾತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿ ಎಂದರೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ, ಪತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಕಟಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದಂಪತಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಹಿಂದು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದು ಪೂಜೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಿಂದುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರ ಸಂಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಿಂದೂ ಪೂಜಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮೂರ್ತಿ ನಿಮಜ್ಜನೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿರಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಲಿತೆ ಎನ್ನುವ ಅಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಆರು ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 22 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಫಾಯಿಲ್ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಗೆ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಪೂಜೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲೂ ಈದ್ನಂತೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಹೆಸರಿನ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂರಾದರೇನು? ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಸುಸ್ತು ನೀಡದು. ಸಪ್ತಮಿವರೆಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಬಳಲಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿನ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಶುಭ ದಿನದಂದು ರಥದ ಮರದ ಕೆಲಸಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಬಿದಿರಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸವೂ ಅದೇ ದಿನದಂದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವೂ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬವು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಆರು ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ ರೂಪಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ 60,000 ರೂಪಾಯಿನಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಅಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 14 ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ತಂಡ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಪೂಜೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಝಕಿಯ ಮೇಲೆ ಜರಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಫರೀದಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವ ಅವರು, ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ಇದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತೇನೆ. ವಿಗ್ರಹಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಾಗಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಲಿ ರೂರ್ಕೆಲಾದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗಲೂ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ, ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂಟು ಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವವರೆಗಿನ ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದಭಾವವಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಕಟಕ್ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಗರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಅನೇಕ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಖಜಾಂಚಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಟಕ್ ಮಹಾನಗರ ಶಾಂತಿ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಬು ದಾ ಅವರು, ದಸರಾ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಹಬ್ಬ. ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟಕ್ ನಗರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ದೇವಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಮಾತೆಯ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ, ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮೂರ್ತಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರೆಗೆ, ಪೂಜೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವಂತಹ ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವೊಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಟಕ್ನ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೇವಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: Photos - ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸೇರಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ
ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸರ್ಕಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ: ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆಯೇ ಆರಾಧನೆ