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ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಯುವ ಜೋಡಿ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ಮೂವರು ಪೊಲೀಸ್​ ವಶಕ್ಕೆ

ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಧೆಂಕನಾಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

COUPLE HARASSED DHENKANAL
ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 23, 2026 at 12:58 PM IST

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ಧೆಂಕನಾಲ್(ಒಡಿಶಾ): ಬಿಹಾರದ ಜಮುಯಿ ಮೂಲದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಘಟನೆಯು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಧೆಂಕನಾಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಪಿಲಾಸ್‌ನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ಆ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಧೆಂಕನಾಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬನಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಸಮೀರ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ರಾಯ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ರಾಥ್ ಎಂಬವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗೊಂಡಿಯಾ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS)ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 12(2), 29, 115(2), 75, 351(1), 356(1) ಮತ್ತು 3(5) ಹಾಗೂ ಐಟಿ (IT) ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 67ರ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ (ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 420, ದಿನಾಂಕ 22.09.2026) ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Couple Harassed Dhenkanal
ಯುವ ಜೋಡಿ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)

ಕಪಿಲಾಸ್‌ನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ಧೆಂಕನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಭಿನವ್ ಸೋಂಕರ್ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, "ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಯುವಕನನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿ, ದುರ್ವರ್ತನೆ ತೋರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ನಿನ್ನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಂಡಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 19ರಂದು ಚೌದ್ವಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಚೌದ್ವಾರ್‌ನಿಂದ ಧೆಂಕನಲ್‌ನ ಗಂಡಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಗಂಡಿಯಾ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು. ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಘಟನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.

ಕಟಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು 18ರಂದು ಕಪಿಲಾಸ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ದೇವಗಾಂವ್ - ತಂಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೋರಿಷಿಯಾಪಡ - ಭಂಗಾರಗಡದ ಬಳಿ, ಕೆಲ ಯುವಕರು ಆ ಜೋಡಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಯುವಕ - ಯುವತಿ ಚೌದ್ವಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

COUPLE HARASSED
ಯುವ ಜೋಡಿ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ
ASSAULT ON COUPLE IN ODISHA
COUPLE HARASSED DHENKANAL

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