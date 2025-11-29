ETV Bharat / bharat

ಸಂವಿಧಾನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್​-ಎಂಜಿನಿಯರ್​; ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ

ಒಡಿಶಾದ ಬೆರ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್​ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಧು-ವರ ಸರಳ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.


ಸಂವಿಧಾನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್​- ಎಂಜಿನಿಯರ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 29, 2025 at 2:57 PM IST

ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ (ಒಡಿಶಾ): ಅದ್ಧೂರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಪುರೋಹಿತರು, ಬಂಧುಗಳು, ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚುವ ದಿರಿಸಿನಲ್ಲಿ ವಧು-ವರ, ಸಡಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು. ಇದು ಮದುವೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮದುವೆಯು ತುಸು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಧು-ವರ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮದುವೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಸಕ್ತರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು.


ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ ವಧು-ವರ (ETV Bharat)

ಬೆರ್ಹಾಂಪುರದ ಶಹೀದ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯಕ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯ ವಿವಾಹ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಡೇಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್​ ಆಗಿರುವ ವಧು ಪ್ರೀತಿಪಣ್ಣ ಅವರು ಎಂಜಿನಿಯರ್​ ವೃತ್ತಿಯ ಭಾನು ತೇಜ್ ಅವರು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಪುರೋಹಿತರು, ಮಂತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲದ ಆದರೆ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವಿವಾಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ: ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ವಿವಾಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಧು-ವರ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿದರು. ನಂತರ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ನವದಂಪತಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮಾದರಿ ವಿವಾಹದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಧು ಪ್ರೀತಿಪಣ್ಣ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿವಾಹವಾದರು. ನಾನು ಅದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆರ್ಹಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಐದು ಮದುವೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜರುಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.


ಸರಳವಾಗಿ ಹಾರ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡ ವಧು-ವರ (ETV Bharat)

ಸಮಾನತೆ-ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆ: ವರ ಭಾನು ತೇಜ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.


ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ನವ ದಂಪತಿ (ETV Bharat)

ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ವಿವಾಹಗಳು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ದುಂದು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.

ವಧು ಪ್ರೀತಿಪಣ್ಣ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವರ ಭಾನು ತೇಜ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

