ಮನೆಯನ್ನೇ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗಿಸಿದ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು: ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ!
Published : March 14, 2026 at 5:37 PM IST
ಬಾದ್ಸಾ ಜುಸ್ಮಾನ್ ರಾಣಾ
ಸಂಬಲ್ಪುರ್ (ಒಡಿಶಾ): ಸಂಬಲ್ಪುರದ ನಗರದ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆಯದೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹುಡುಕಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕೇಳಿ ಬರುವುದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಗಂಗಾಧರ್ ಮೆಹರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರದೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ.
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಿಗಳಿವೆ. 60 ಬುಡ್ಗೇರಿಗರ್, ಸುಮಾರು 20 ಫಿಂಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಾಕಟಿಯಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಕಾಡು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮನೆಯ ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ಗೂಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ, ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಾವು ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೆ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ.
ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಬುಡ್ಗೇರಿಗರ್ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದಾಗ ಸಣ್ಣ ಪಂಜರ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅರಿತು ದೊಡ್ಡ ಪಂಜರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ಆವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆರಾಮವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿತು. ಅದರಂತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ 60ಕ್ಕೆ ದಾಟಿದೆ.
ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಸತ್ವವುಳ್ಳ ಆಹಾರ: ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ತರಕಾರಿಗಳು, ಜೋಳದ ದಂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜರದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮನೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಗೂಡುಕಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ತಾಳೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಛಾವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಆಚಾರ್ಯರು ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೃತಕ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನೇತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಇವರ ಮನೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡುಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇಂದು ತಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಗೂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಆರಾಮವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ.
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರಿಸರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕಿದ ಹಿಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲದೇ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಜನರ ಸರಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹತ್ತಿ ಗೂಡುಗಳು ಅಥವಾ ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೇತುಹಾಕಿದರೆ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬವೂ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿವೆ. ಮೊದಲು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆವು. ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಸದ್ದು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಮುದ ನೀಡುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವವನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಮನೆ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂಬಲ್ಪುರ ಬರ್ಡ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಆಶಿಶ್ ಪ್ರಧಾನ್, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಕಟ್ಟುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಮಗ ಆಯುಷ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ನಮಗೆ ನಿಸರ್ಗದ ಶಬ್ಧವನ್ನು ನೀಡಿ ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸರಳ ಕೆಲಸವು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
