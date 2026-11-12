ದೇವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ; 11 ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಉದ್ಯಮದ ಯಶೋಗಾಥೆ
2010ರಲ್ಲಿ 11 ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಇಂದು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ನಾಯಕ್ ಅವರ ವರದಿ.
Published : November 12, 2026 at 4:51 PM IST
ಬಾಲಸೋರ್(ಒಡಿಶಾ): ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥನನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಕಿರೀಟಗಳು, ದಂಡಕಾಳಿ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳು ಒಡಿಶಾದ ಬಾಲಸೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳಾ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನಂಟು ಹೊಂದಿವೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಖಂತಾಪದ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಥಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬನದುರ್ಗ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. 2010ರಲ್ಲಿ 11 ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಇಂದು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಾದ್ಯಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಗುಂಪು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ ಕಿರೀಟಗಳು, ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ, ಅಷ್ಟ ಗೋಪಾಲರು, ದಂಡಕಾಳಿ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತನಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳು, ಧ್ವಜಗಳು, ರಥಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚುನರಿ, ಕಿರೀಟ ಮತ್ತು ತೋಳುಬಂದಿಗಳಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನೂ ಇವರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದಲೂ ಬಳಿಕ ಸಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸುಲೋಚನಾ ದಾಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆವು. 2010ರಲ್ಲಿ 11 ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಈ ಗುಂಪು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಗಳು, ಚಂದುವಾಗಳು, ದೇವರಿಗೆ ತೊಡಿಸುವ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಿರೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ವೇಷಭೂಷಣದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳ ಬಳಸಿದೆವು. ನಂತರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಾಲ ಪಡೆದೆವು. ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಬಲವಾದ ಬಯಕೆ ನಮಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದೆವು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಖಂತಾಪದದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪು ಎಂಬ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದೆವು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗುಂಪಿನ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರು.
ಇಂದು ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ಕಟಕ್, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಸಂಬಲ್ಪುರ, ರೂರ್ಕೆಲಾ, ಬರಿಪಾದ, ಭದ್ರಕ್, ಜಾಜ್ಪುರ ಮತ್ತು ಅಂಗುಲ್ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಭಗವಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕಿರೀಟಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಧ್ವಜಗಳು ಮತ್ತು ರಥಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
ಸುತಂಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 40 ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ 300 ರಿಂದ 400 ಮಹಿಳೆಯರು ಖಾಂತಪದ, ರಾಮನಗರ, ಬೈಷ್ಣವಪುರ, ಅಟಾಪುರ್, ಕುಲಿಗನ್, ಬೇಥಿಪುರ, ಧರಣಿಪುರ, ಬಡಗನ್, ಬಹನಾಗ, ಪನಪನ ಮತ್ತು ಪಂಚಮನಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಕರಕುಶಲತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೇಂದ್ರದ ಹೊರಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 10,000 ರೂ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಡುಪುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಮನಿಣಿ ಜೆನಾ ಅವರು, "ಇದರಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ ಮನೆ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಸಹಕರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 10,000 ಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಆದಾಯವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಾದ ನಮಗೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಲು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದರು.
ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕಟಕ್ನಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಸ್ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೂ ಸಹ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಲು ಈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೆಬತಿ ಮೊಹಾಂತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಈ ಕೆಲಸವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ಗುಂಪಿನ ಕರಕುಶಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರಲ್ಲಿ ಬಾಲಸೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾ ದಂಡಕಾಳಿಯ ಸೇವಕರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿಯ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಥಾಂಗ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮಾ ದಂಡಕಾಳಿಯ ಸೇವಕರಾದ ಭಬೇಂದು ಸತಪತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಪೂಜೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೇವೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಂದಿಗೂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರಕ್ನ ಕಚೇರಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೈಲಾಶ್ ದಾಸ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪೊಂದು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರು ಸ್ವತಃ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಾವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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