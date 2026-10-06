ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ 5.5ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ರೆಪೋ ದರ 25 ಮೂಲಾಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ?
ದೇಶದ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಏರಿಕೆ ಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು 5.5ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೋ ದರದಲ್ಲಿ 25 ಮೂಲಾಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.
Published : October 6, 2026 at 6:15 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು 25 ಮೂಲಾಂಕಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಶೇಕಡಾ 5.5ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ನಗದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಹೆಚ್ಎಸ್ಬಿಸಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಶೇಕಡಾ 4.8 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 5.5ಕ್ಕೆ ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, 2026ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 6ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಗದು ಪೈಕಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಿ ಇರುವ ನಗದು ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ (OMO) ಮಾರಾಟ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರಾಟ, ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಸ್ವಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ರೇಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋಗಳಂತಹ ಪ್ರಸ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಶಿಯೋ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಳಸದ ಹೊರತು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ನಗದು ಕಡಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗದೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಕೋರ್ ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಸತತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 100 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವರದಿಯು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, 2027ರ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆಯು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 20 ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ 85 ಡಾಲರ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಜಾಗತಿಕ ಬಾಂಡ್ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಹೊರಹರಿವಿಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಇಷ್ಟಾದರೂ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲನಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್- ಭಾರತ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಯುಕೆಗೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
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