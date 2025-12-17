ETV Bharat / bharat

ಜಡ್ಜ್​​, ವಕೀಲರ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ತಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರೂಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ನಿರ್ದೇಶನ

ಕೋರ್ಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್​ಗಳು ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 17, 2025 at 5:54 PM IST

Updated : December 17, 2025 at 6:01 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಯತ್ನದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಾರ್​ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​​ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಮಾಜಿ ಸಿಜೆಐ ಬಿ.ಆರ್​. ಗವಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಈ ಸಲಹೆ ಕೋರಿದೆ.

ಕೋರ್ಟ್​ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ದಾಳಿ ಯತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯಬೇಕು. ಅಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರೂಪಿಸಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಸಿಬಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಕಾಸ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು.

ಇಂತಹ ಅಪಭ್ರಂಶುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್​ ಹೇಳಿದೆ.

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರಚನೆ: ಜಡ್ಜ್​​ಗಳು ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ದಾಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್​​ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಸಿಬಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡದೇ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿತು.

ಮಾಜಿ ಸಿಜೆಐ ಘಟನೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್​. ಗವಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲೆ 71 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್​ ಕಲಾಪ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆಯೇ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಗವಾಯಿ ಅವರು ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಶಿಸ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು. ವಕೀಲ ಕಿಶೋರ್​ ಅವರ ನಡೆಗೆ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಿಶೋರ್​ ಅವರ ಮೇಲೂ ಕೋರ್ಟ್​ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

