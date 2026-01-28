ETV Bharat / bharat

ಏಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸರಗಳ್ಳತನ; ನರ್ಸಿಂಗ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬಂಧನ.. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಮೋಜಿನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೃತ್ಯ!

ಭೋಪಾಲ್‌ನ ಏಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಬಂಗಾರದ ಸರವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ

CHAIN SNATCHING-ARREST
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (EENADU)
author img

By PTI

Published : January 28, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭೋಪಾಲ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ; ಭೋಪಾಲ್‌ನ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ (ಏಮ್ಸ್)ನ ಹೈಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕಟ್ಟಡದ ಲಿಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸರವನ್ನು ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ಸುನಿಲ್ ಮೀನಾ (22), ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಭೋಪಾಲ್‌ನ ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಆಶೆಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ವಿವೇಕ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಮೀನಾ ಬಾಗ್ ಸೆವಾನಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಏಮ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸರವನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೀನಾ ಕಾನೂನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ತಪ್ಪು ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ವಿವೇಕ್​ ಸಿಂಗ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ ನಂತರ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಎಐಐಎಂಎಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೀನಾ, ಕದ್ದ ಸರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮೇಲೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

ಜನವರಿ 25 ರಂದು ಭೋಪಾಲ್‌ನ ಏಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸರ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಘಟನೆ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಸೋನಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ಲಿಫ್ಟ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಲಿಫ್ಟ್ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಮುಸುಕುಧಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಕೆಯ ಸರಪಣಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗುವ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 100 ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹತ್ಯೆ, ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,200ಕ್ಕೇರಿಕೆ: ಪ್ರಾಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆರೋಪ

ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ರಾಜಕೀಯ ದಿಗ್ಗಜರು, ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿವರು

1 ಲಕ್ಷ ರೂ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕಿಳಿದ ಬಿಟೆಕ್ ಪದವೀಧರ ಅರೆಸ್ಟ್; ಗ್ರಾಹಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮಾಲೀಕರ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದೊಡವೆ ಕಳವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವೀಧರನನ್ನು ಕಳೆದ ಜುಲೈ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

ರಿಚರ್ಡ್ (25) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಈತನಿಂದ 13 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 134 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊಡಗಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ನೆಹರೂ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಯು ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳವಿದ್ದರೂ ಆರೋಪಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದಾಸೆಗಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

TAGGED:

CHAIN SNATCHING ARREST
ಏಮ್ಸ್​ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸರಗಳ್ಳತನ
ನರ್ಸಿಂಗ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬಂಧನ
ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
SNATCHING CHAIN AT AIIMS BHOPAL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.