ನಿಫಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ 25 ವರ್ಷದ ನರ್ಸ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನ
ಈ ಹಿಂದೆ ನರ್ಸ್ಗೆ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 13, 2026 at 5:07 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ 25 ವರ್ಷದ ನರ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಬರಾಸತ್ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಫಾ ಸೋಂಕು ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ನರ್ಸ್ಗೆ ನಿಫಾ ಸೋಂಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂದು ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ನಿಫಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ನರ್ಸ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಭವನ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನರ್ಸ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಫಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಪುರುಷ ನರ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಚೇತರಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಹಿಳಾ ನರ್ಸ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕು ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ, ವೈದ್ಯರು ಅವರನ್ನು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನರ್ಸ್ಗೆ ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ವೈದ್ಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: "ಕೋವಿಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತೆಯೇ, ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿಫಾ ಸೋಂಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು" ಎಂದು ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ವರ್ಷ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 11, 2026 ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಿಫಾ ಸೋಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನರ್ಸ್ ಇಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತ ನರ್ಸ್ಗೆ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ನರ್ಸ್ಗೆ ಮೊದಲು ನಿಫಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರ ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ವರದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ ಕಾರಣ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಫಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ವರದಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
ಬಾವಲಿಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ಮಾರಕ ವೈರಸ್ 'ನಿಫಾ': ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಯುವತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಳು. ಡಿ. 30 ರವರೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಒಂದು ದಿನದ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಗುಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಬರಾಸತ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಶೀತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು. ನಂತರ ಜ. 3 ರಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಕಟ್ವಾ ಉಪವಿಭಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಬುರ್ದ್ವಾನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬರಾಸತ್ನಲ್ಲಿರುವ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 14 ರಿಂದ ಅವರು ಬರಾಸತ್ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನರ್ಸ್ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ, ನರ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ 103 ವೈದ್ಯರು, ನರ್ಸ್ಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೋಂ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬೆಲೆಘಾಟ ಐಡಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರ ರಕ್ತದ ವರದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದರೂ. ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಕೋವಿಡ್ನಷ್ಟು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಕೋವಿಡ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಭಯಭೀತರಾಗದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜಯರಾಮ್ ಹೆಂಬ್ರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಅಪಾಯದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವರದಿಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಾಡುವಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರವರೆಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ." ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
