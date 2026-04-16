ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವುದೇ? NDA ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಹೇಗಿದೆ?
ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲು ಎನ್ಡಿಎ ಬಳಿ ಅಗತ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವಿಲ್ಲ. ಮಸೂದೆಗೆ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಸಂಸದರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲ ಗಳಿಸಬೇಕು/ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕು.
Published : April 16, 2026 at 7:29 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡನೆ ಮಸೂದೆ ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ(ನಾಳೆ) ಸಂಜೆ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಆದರೆ, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎನ್ಡಿಎ ಬಳಿ ಅಗತ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವಿಲ್ಲ. ಮಸೂದೆಗೆ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಸಂಸದರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕು.
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ 293 ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸದನದ ಶೇ.54ರಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು 233 ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 7 ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸದರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ, ಎಐಎಂಐಎಂ ಮತ್ತು ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿ ದಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಮಸೂದೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಳ್ಳಲು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ 37 ಸಂಸದರು, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ 28 ಸಂಸದರು ಅಥವಾ ಡಿಎಂಕೆಯ 22 ಸಂಸದರು ದೂರವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 240, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 98, ಟಿಡಿಪಿ 16 ಮತ್ತು ಜೆಡಿಯು 12 ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ 141 ಸಂಸದರಿದ್ದು, ಶೇ.58ರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ 83 ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಆರ್ಸಿ, ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ, ಬಿಜೆಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ 20 ಸಂಸದರಿದ್ದು, ಅವರ ಮತಗಳು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿವೆ.
ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲು ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಗೆ 163 ಸಂಸದರು ಹಾಜರಿದ್ದು, ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ 107, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 28, ಟಿಎಂಸಿ 13, ಎಎಪಿ 10 ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ 8 ಸಂಸದರಿದ್ದಾರೆ.
