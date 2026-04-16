ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಪಾಸ್​ ಆಗುವುದೇ? NDA ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಹೇಗಿದೆ?

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಪಾಸ್​ ಆಗಲು ಎನ್​ಡಿಎ ಬಳಿ ಅಗತ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವಿಲ್ಲ. ಮಸೂದೆಗೆ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಸಂಸದರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲ ಗಳಿಸಬೇಕು/ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕು.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 16, 2026 at 7:29 PM IST

1 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್‌ ವಿಂಗಡನೆ ಮಸೂದೆ ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ(ನಾಳೆ) ಸಂಜೆ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಆದರೆ, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಪಾಸ್​ ಆಗಲು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎನ್​ಡಿಎ ಬಳಿ ಅಗತ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವಿಲ್ಲ. ಮಸೂದೆಗೆ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಸಂಸದರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕು.

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಎ 293 ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸದನದ ಶೇ.54ರಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು 233 ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 7 ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸದರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವೈಎಸ್​ಆರ್‌ಸಿಪಿ, ಎಐಎಂಐಎಂ ಮತ್ತು ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿ ದಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಮಸೂದೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಳ್ಳಲು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ 37 ಸಂಸದರು, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ​ 28 ಸಂಸದರು ಅಥವಾ ಡಿಎಂಕೆಯ 22 ಸಂಸದರು ದೂರವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 240, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ 98, ಟಿಡಿಪಿ 16 ಮತ್ತು ಜೆಡಿಯು 12 ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಪಾಸ್​ ಆಗದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಎ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ 141 ಸಂಸದರಿದ್ದು, ಶೇ.58ರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ 83 ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಆರ್​ಸಿ, ವೈಎಸ್​ಆರ್​ಸಿಪಿ, ಬಿಜೆಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್​ಪಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ 20 ಸಂಸದರಿದ್ದು, ಅವರ ಮತಗಳು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿವೆ.

ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲು ಎನ್​ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಗೆ 163 ಸಂಸದರು ಹಾಜರಿದ್ದು, ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ 107, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ 28, ಟಿಎಂಸಿ 13, ಎಎಪಿ 10 ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ 8 ಸಂಸದರಿದ್ದಾರೆ.

