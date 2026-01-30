ಶುಭ ಸುದ್ದಿ:1.29 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ MBBS ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ; 5 ಸಾವಿರ ಹೊಸ ಸೀಟುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ
NEET UG ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು MBBS ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 129,630 ತಲುಪಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 824 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Published : January 30, 2026 at 9:35 PM IST
ಕೋಟಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ NTA ದೇಶದ ಏಕೈಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (NEET UG) ಯನ್ನು ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಆಯುಷ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ MBBS ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ NMC ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸಮಿತಿ MCC ಶೇ15ರಷ್ಟು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೋಟಾ ಸೇರಿದಂತೆ NEET UG 2025 ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 1.24 ಲಕ್ಷ MBBS ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 85ರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಕೋಟಾಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಂತರ MBBS ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 5,000 MBBS ಸೀಟುಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಕೋಟಾ ಮೂಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ NMC ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು MBBS ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 129,630ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ 824 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. NEET UG 2026ಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ MBBS ಸೀಟ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025 ರಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ 808 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 124,750 MBBS ಸೀಟುಗಳು ಇದ್ದವು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ MBBS ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ 123,700 ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು.
2024 ರಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
- 432 ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60,485 ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು
- 57,265 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 346 ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಡೀಮ್ಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇದ್ದವು
- 775 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 117,750 MBBS ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಿತ್ತು.
2025 ರ ಸೀಟುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ
- 450 ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 62,807 ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು
- 358 ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಡೀಮ್ಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 60,893 MBBS ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು.
- ದೇಶಾದ್ಯಂತ 808 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 123,700 ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
2026ರ ಸೀಟುಗಳ ವಿವರ
- ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 450 ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 63,160 ಸೀಟುಗಳಿವೆ.
- ದೇಶದಲ್ಲಿ 374 ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಡೀಮ್ಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದು, 66,443 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
- ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 824 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು 129,603 MBBS ಸೀಟುಗಳಿವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಳ: 2025 - 26ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳಿವು
ಇವರಿಗಿಲ್ಲ ‘ಆಧಾರ’; 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಸತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 200 ಮಂದಿ