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ಯುಜಿಸಿ-ನೆಟ್ 2026 ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ: ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ, ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಎನ್​ಟಿಎ

ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯುಜಿಸಿ-ನೆಟ್ 2026 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಸಮಯವನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2026 at 10:00 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಯುಜಿಸಿ-ನೆಟ್ 2026ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಟಿಎ) ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜೂನ್ 22ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ 87 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹಲವು ದೋಷಗಳ ಎನ್‌ಟಿಎಗೆ ಹಲವಾರು ದೂರುಗಳನ್ನು ಬಂದಿವೆ. ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು, ತಪ್ಪಾದ ಪುಸ್ತಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲ ಪದಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳು, ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷಗಳು, ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು, ವಿರಾಮಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಅಸಂಬದ್ದ ಪದಗಳು, ಅನುವಾದ ದೋಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ದೋಷ ಮುಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಈ ಮೂರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಟಿಎ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಂತಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ದೋಷ ಮುಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ದೋಷಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್‌ಟಿಎ ಹೇಳಿದೆ.

ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ: ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರವರೆಗೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವ ನಗರ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು NTAಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್‌ಟಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾನುವಾರ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ 84 ವಿಷಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ 84 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜೆಆರ್‌ಎಫ್ ಸೀಟುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಇ-ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆಯು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಯುತ, ನಿಖರ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಎನ್‌ಟಿಎ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎನ್‌ಟಿಎಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಾದ https://www.nta.ac.in/ ಮತ್ತು https://ugcnet.nta.nic.in/ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಟಿಎಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: UGC-NET 84 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ NTA

TAGGED:

UGC NET 2026
NTA
ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್ 2026
NET RE EXAM
ERRORS IN NET EXAM

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