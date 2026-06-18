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ನೀಟ್​ ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ: ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅಂಕಗಳು, ಎಕ್ಸಾಂ ಮಾದರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ನೀಟ್​ ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇರುವ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎನ್​ಟಿಎ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

NEET UG RE EXAM PATTERN
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 18, 2026 at 3:49 PM IST

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Updated : June 18, 2026 at 4:13 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ನೀಟ್ ​- ಯುಜಿ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಜೂನ್​ 21 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್​ಟಿಎ) ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಅತಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯು 'ಒನ್​ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್​, ಒನ್​ ಫೇರ್​ ಫೀಲ್ಡ್​' ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರ್ಥ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ರಚನೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂತೆ ಸರಳ, ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾದರಿ ಕುರಿತು ಎನ್​ಟಿಎ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿವರ
ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾದರಿ ಕುರಿತು ಎನ್​ಟಿಎ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿವರ (NTA)

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎನ್​ಟಿಎ ಹೇಳಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀಟ್​ ​ - ಯುಜಿ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೊದಲು ಅದರ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

180 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆ: 2026 ರ NEET- UG ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 180 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ 720 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಾದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 180 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ 45 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವು 45 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 180 ಅಂಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 90 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 360 ಅಂಕಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಸೇರಿ 180 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 720 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎನ್​ಟಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಂಕ ನಿಗದಿ ನಿಯಮಗಳೇನು?: ಎನ್​ಟಿಎ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಂತೆಯೇ ನೀಟ್​ ಯುಜಿ- 2026 ಕ್ಕೂ ಋಣಾತ್ಮಕ (ನೆಗೆಟಿವ್​​) ಅಂಕ ಇರುತ್ತದೆ.

  • ಪ್ರತಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 4 ಅಂಕ
  • ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 1 ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕ
  • ಉತ್ತರಿಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಡಿತವೂ ಇಲ್ಲ.

ಸಮತೋಲಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಎನ್​ಟಿಎ ಗಮನ: ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ರಚನೆಯನ್ನು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್​ಟಿಎ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರೀಕ್ಷಾ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 'ಒನ್​ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್​, ಒನ್​ ಫೇರ್​ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ' ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿರುಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು: ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿರುಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎನ್​ಟಿಎ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿರುಪುಸ್ತಕ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ: ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳಿಗಾಗಿ neet.nta.nic.in ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಎನ್​ಟಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ, ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ: NEET -UG ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, BSMS ಮತ್ತು ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

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Last Updated : June 18, 2026 at 4:13 PM IST

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NEET UG RE EXAM 2026
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NTA
ನೀಟ್​ ಯುಜಿ
NEET UG RE EXAM PATTERN

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