NEET ಮರುಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವದಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ NTA ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
NEET (UG) 2026 ರ ಮರುಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವದಂತಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.
Published : June 6, 2026 at 10:59 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: NEET (UG) 2026 ರ ಮರುಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿರುವ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NTA)ಯು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವದಂತಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ನಕಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸಂಘಟಿತ ವಂಚನೆ ಜಾಲಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು NTA ಹೇಳಿದೆ.
X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ NTA, "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NTA) NEET (UG) 2026 ರ ಮರುಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ 'ಸೋರಿಕೆ', ಮುಂಗಡ ಪ್ರವೇಶ ಅಥವಾ 'ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶ ಹಬ್ಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವದಂತಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
"ಇಂತಹ ವಿಷಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸಂಘಟಿತ ವಂಚನೆ ಜಾಲಗಳ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳು ಸುಳ್ಳು" ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಗ್ರತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಖಂಡವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. NTA ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಚಾನಲ್ಗಳು, ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ NTA ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಸುಳ್ಳು ಕಥೆ ಕಟ್ಟುವುದು, ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಗಂಭೀರ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು NTA ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
NTA ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಈ ಮೋಸದ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
"ಎಲ್ಲಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಈ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. NTA ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಬೇಕು ಎಂದು NTA ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯು ಈ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. NEET (UG) 2026 ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೂ ತಮ್ಮ ತಯಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಮುಖ್ಯ. ನ್ಯಾಯಯುತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು NTA ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
NEET ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಿಗೆ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಕೋರ್ಟ್!
ನೀಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ