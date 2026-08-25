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ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಲವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕಮಾಂಡೋ ಪರಿವರ್ತನಾ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಎನ್​ಎಸ್​ಜಿ

ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಕೋರ್ಸ್​ ಹೊಂದಿದೆ.

NSG Launches First-Ever 'Mahila Commando Conversion Course' to Train Women in Elite Counter-Terror Ops
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 25, 2026 at 11:28 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹರಿಯಾಣದ ಮನೇಸರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಮಾಂಡೋ ಪರಿವರ್ತನಾ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

12 ವಾರದ ಕೋರ್ಸ್​: ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 12 ವಾರಗಳ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಿತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾದ ಕಮಾಂಡೋಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವರು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ತೀವ್ರವಾದ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಸುಧಾರಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಗುರಿಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ, ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಇತರ ವಿಶೇಷ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತಿಪರ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ: ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷ ಕಮಾಂಡೋಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎನ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಪರಿಣತಿ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವೃತ್ತಿಪರರ ವಿಶಾಲವಾದ ಪಡೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಮನ್ವಯಯುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಪಡೆಗಳ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಹೆಚ್ಚು ಸಂಯೋಜಿತ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತೃತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಧಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕೌಶಲಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ವಿಶೇಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ: ಈ ಕ್ರಮವು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಶೇಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಸವಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಕಮಾಂಡೋಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.

ಬಂಧಿತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ತಂತ್ರಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೋರಾಟದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಕಮಾಂಡೋ ಪರಿವರ್ತನಾ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್​ ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಬಲೀಕರಣದತ್ತ ಸಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

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