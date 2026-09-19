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ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಆಪರೇಷನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್': NSG, ಅಕ್ಟೋಪಸ್​ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

"ಆಪರೇಷನ್ ETV ಭಾರತ್" ಎಂಬ ಕೋಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಪಡೆಗಳು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದವು.

NSG and Octopus Forces Conduct Mock Drill - Ramoji Film City Becomes the Venue for Thrilling Security Exercises
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದ ಎನ್​ಎಸ್​ಜಿ - ಅಕ್ಟೋಪಸ್​ ಪಡೆ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2026 at 11:49 AM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ಗಿಜಿಗುಡುವ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ, ರೋಚಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.

ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೇಳೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಜಿ (NSG) ಮತ್ತು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ (Octopus) ಪಡೆಗಳು ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದವು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಎದುರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.

ಅಣಕು ಕವಾಯತಿನ ಭಾಗವಾಗಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನುಸುಳಿದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಎನ್​ಎಸ್​ಜಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಪಸ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು. "ಆಪರೇಷನ್ ETV ಭಾರತ್" ಎಂಬ ಕೋಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆದವು.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ನೈಪರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ವಾನ ದಳವನ್ನು ಸಹ ಕರೆಸಲಾಯಿತು. ಶಂಕಿತರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.

ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರದರ್ಶನ: ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಎನ್​ಎಸ್​ಜಿ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು. ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುವುದು, ಛಾವಣಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ರ್ಯಾಪಲ್ ಮಾಡುವುದು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಅವರು ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಇಳಿಯುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದರು.

ಜಾಗೃತಿ ಉದ್ದೇಶ: ಮತ್ತೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನೊಬ್ಬ ಇರುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅಣಕು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, K9 ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಉಗ್ರನ ಮೇಲೆ ಶ್ವಾನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಅವನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಯುಧವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಕಮಾಂಡೋಗಳಿಗೆ ತಂದು ನೀಡಿತು. ರಿಮೋಟ್-ಚಾಲಿತ ವಾಹನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚೀಲವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ಕವಾಯತಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್​ಎಸ್​ಜಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಪಸ್​ ಪಡೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

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TAGGED:

SECURITY EXERCISES
NSG EXERCISES AT RAMOJI FILMCITY
MOCK DRILL AT RAMOJI FILMCITY
NSG AND OCTOPUS FORCES
RAMOJI FILM CITY

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