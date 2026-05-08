ಕರುಣೆಯನ್ನೇ ಜೀವಮಾನದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅಭಿಪ್ಸಾ: 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯೆ!

ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವವರೆಗೆ, ಕಟಕ್‌ನ ಅಭಿಪ್ಸಾ ಮಿಶ್ರಾ ಎಂಬುವವರು ಕರುಣೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಪ್ಸಾ ಮಿಶ್ರಾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 8, 2026 at 5:05 PM IST

ಕಟಕ್ (ಒಡಿಶಾ): ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನಮನದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ಸಾ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಡೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಯಿಸಲು ಬಿಡಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವುದೇ ಅವರ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ.

ಶ್ವಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಪ್ಸಾ ಮಿಶ್ರಾ (ETV Bharat)

ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿ, ಬಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ನಗರದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕರೆ ಬಂದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಸಲೈನ್ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್‌ಗಳು, ನಂಜುನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಿಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಗಾಯವು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪಶುವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಅಭಿಪ್ಸಾ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ನನ್ನನ್ನು ಟೀಕಿಸಬಾರದು ಹಾಗೂ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತರರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಹಾರ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಪ್ಸಾ ಮಿಶ್ರಾ (ETV Bharat)

2018ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆರ್ಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಟಾಪರ್ ಆದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆರೈಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ಪ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿದರೂ ಸಹ ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಕ್ಕಿನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಪ್ಸಾ ಮಿಶ್ರಾ (ETV Bharat)

ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ರಸ್ತೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದ ನಾಯಿಯ ಕಾಲು ಮುರಿದುಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡೆ. ಜನರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಗಿತು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ವಿಚಲಿತಳಾದೆ. ಅದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದು ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯಗೊಂಡ ನಾಯಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಆ ಘಟನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಿತು. ಆ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಸಹಾಯಕ ಕೂಗುಗಳ ನಡುವೆ, ನಾನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಅಂದೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಶುವೈದ್ಯರ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕಲಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು, ಅದು ಬೀದಿ ನಾಯಿಯಾಗಿರಲಿ, ಬೆಕ್ಕಾಗಿರಲಿ, ಹಸುವಾಗಿರಲಿ, ಹೋರಿಯಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿ, ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಭಿಪ್ಸಾ ಅವರನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

