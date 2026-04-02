ಮನೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್​ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್‌ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ

ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್​ ವಿದ್ಯುತ್​ ಮೀಟರ್​ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

PRE PAID POWER METERS
ವಿದ್ಯುತ್​ ಮೀಟರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 2, 2026 at 4:33 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: "ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್​ ವಿದ್ಯುತ್​ ಮೀಟರ್​ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಖಟ್ಟರ್ ಅವರು, "ಸರ್ಕಾರವು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಂತೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್​ ಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್​ ಮೀಟರ್​ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಊಹಾಪೋಹ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.

ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್​ ವಿದ್ಯುತ್​ ಮೀಟರ್​ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಸದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಸಚಿವರು, "ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್​ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ರೀಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು: ಬಡವರು, ರೈತರಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಸವಾಲಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್​ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್​ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅಂಥವರು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ರೀಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇವೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ರೀಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ವಿದ್ಯುತ್​ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ದಾರ್ಷ್ಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ 'ಬಾಕಿ'ದಾರರಿಂದ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್​​ ಮೀಟರ್​ ವಿಧಾನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ" ಎಂದೂ ಅವರು ಸದನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಅಲ್ಲದೇ, ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ, ಅವುಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಏನಿದು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್​ ಮೀಟರ್​ ವಿಧಾನ?: ಕೈಗಾರಿಕೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್​ ಮೀಟರ್​ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ತಾವು ವಿದ್ಯುತ್​ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮೊದಲೇ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಮೊಬೈಲ್​ ರೀಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವಾದ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್​ ಮಾದರಿ.

ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್​ ರೀಚಾರ್ಜ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯೂನಿಟ್​ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಿನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈ ವಿಧಾನದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳೇನು?:

  • ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್​​ ಮೀಟರ್​ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
  • ಬಳಸುವ ವಿದ್ಯುತ್​ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುವ ವೆಚ್ಚದ ನಿಖರ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗಲಿದೆ.
  • ವಿದ್ಯುತ್​ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಆನ್​ಲೈನ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
  • ಗ್ರಾಹಕರು ವಿದ್ಯುತ್​ ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ.
  • ಹಣ ಮೊದಲೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್​ ಸರಬರಾಜ ಕಂಪನಿಗಳು ನಷ್ಟ ಹೊಂದುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ.

