ಮನೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
Published : April 2, 2026 at 4:33 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: "ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಖಟ್ಟರ್ ಅವರು, "ಸರ್ಕಾರವು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಂತೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಊಹಾಪೋಹ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಸದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಸಚಿವರು, "ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು: ಬಡವರು, ರೈತರಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಸವಾಲಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅಂಥವರು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇವೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ದಾರ್ಷ್ಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ 'ಬಾಕಿ'ದಾರರಿಂದ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಮೀಟರ್ ವಿಧಾನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ" ಎಂದೂ ಅವರು ಸದನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಅಲ್ಲದೇ, ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ, ಅವುಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಏನಿದು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಮೀಟರ್ ವಿಧಾನ?: ಕೈಗಾರಿಕೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ತಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮೊದಲೇ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವಾದ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಮಾದರಿ.
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯೂನಿಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಿನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ವಿಧಾನದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳೇನು?:
- ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಮೀಟರ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
- ಬಳಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುವ ವೆಚ್ಚದ ನಿಖರ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
- ಗ್ರಾಹಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ.
- ಹಣ ಮೊದಲೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜ ಕಂಪನಿಗಳು ನಷ್ಟ ಹೊಂದುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: