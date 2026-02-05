UPSC ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು: ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರಿಗಿಲ್ಲ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅವಕಾಶ; ಇನ್ನೂ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ?
Not Eligible: ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ IAS ಅಥವಾ IFSಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 2026ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Published : February 5, 2026 at 11:04 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಇಚ್ಚೆಯುಳ್ಳವರು ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ - ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಐಎಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಎಫ್ಎಸ್ನಂತಹ ಉನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ಆಯೋಗವು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ IAS ಅಥವಾ IFS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಆಯೋಗ, ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆ - IAS ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸೇವೆ - IFSಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಆ ಸೇವೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ-2026 ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
2026ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಆ ಸೇವೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ) ಪರೀಕ್ಷೆ-2026 ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೊದಲು IAS ಅಥವಾ IFSಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡರೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
2026 ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಆಯೋಗವು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮೊದಲು IAS ಅಥವಾ IFS ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಆ ಸೇವೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, CSE - 2026 ರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ/ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ- IPS ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ IPS ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಥವಾ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು CSE 2026 ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ IPS ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ IPSಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಥವಾ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು CSE- 2026 ರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಷರತ್ತು ಪೂರೈಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ: UPSCಯು CSE-2026 ಮೂಲಕ IPS ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸೇವೆಗಳ ಗುಂಪು 'A' ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಡಿಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹತಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ತರಬೇತಿಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದರೆ, 2027 ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
CSE-2026 ರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸೇವಾ ಗುಂಪು 'A' ಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು, ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದಿನ CSE-2027 ರಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ CSE-2026 ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ/ಅವಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಸೇವೆಗೆ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದರೆ CSE-2027 ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ.
CSE-2027 ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅವನು/ಅವಳು ತರಬೇತಿಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ಜೆಇಇ (ಮುಖ್ಯ) 2026: ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರ ರಿಲೀಸ್
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ: ಕಾಗದದ ಚೀಲ ತಯಾರಿಸಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚಿದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್: ಮಂಗಳೂರಿನ KPTಗೆ AICTE ಮಾನ್ಯತೆ
ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲಿ: ವಿಟಿಯು ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನೌಕಾ ನೆಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರೆ