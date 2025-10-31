ಲಡಾಖ್ ನಲ್ಲಿ 'ಅಸ್ತ್ರಶಕ್ತಿ' ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ: ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿ ಅನಾವರಣ: ಏನಿದು ಅಸ್ತ್ರಶಕ್ತಿ?
ನಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಿಖರತೆಯು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ದಾಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ.
Published : October 31, 2025 at 7:58 AM IST|
Updated : October 31, 2025 at 8:24 AM IST
ಲೇಹ್/ಜಮ್ಮು: ಲಡಾಖ್ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ 'ಅಸ್ತ್ರಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ'ವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಉತ್ತರ ಸೇನಾ ಕಮಾಂಡರ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂದು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಡಾಖ್ನ ಹಿಮಾವೃತ ವಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ - ಶ್ರೇಣಿಯ ನಿಖರ ಫಿರಂಗಿ ಫೈರ್ಪವರ್, ಸಮೂಹ ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಪ್ರತಿ -ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕಮಾಂಡೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಐಟಿಬಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯ (ಸಿನರ್ಜಿ) ಮೌಲ್ಯೀಕರಣವಾಗಿ ಅಸ್ತ್ರಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಾರ್ದರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ; ಲಡಾಖ್ನ ಹಿಮಾವೃತವಾದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ - ಶ್ರೇಣಿಯ ನಿಖರ ಫಿರಂಗಿ ಫೈರ್ಪವರ್, ಸಮೂಹ ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಕೌಂಟರ್ - ಯುಎಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕಮಾಂಡೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಐಟಿಬಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿನರ್ಜಿಯ ಅದ್ಭುತ ದೃಢೀಕರಣವಾದ ಅಸ್ತ್ರಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಸೇನಾ ಕಮಾಂಡರ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಶರ್ಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂದು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭೂ ಮಟ್ಟದ ಸಂಯೋಜಿತ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಈ ತಾಲೀಮು, ಭೂ ಮಟ್ಟದ ಸಂಯೋಜಿತ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯು ತಡೆರಹಿತ ಸಿನರ್ಜಿ, ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಮ್ಮಿಳನ, ಬಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಹು - ಡೊಮೇನ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾರ್ದನ್ ಕಮಾಂಡ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ಶೈಲಿ: ಇದು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದಮ್ಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೇನೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದೃಢತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಿಖರತೆಯು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸೇನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧಭೂಮಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಲಡಾಖ್ನ ಹಿಮಾವೃತದ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಶಸ್ತ್ರ ಟಾಪರ್ಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ವೈಮಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಡ್ರೋನ್ ಯುದ್ಧಗಳು, ಮಾರ್ಟರ್ ಫೈರಿಂಗ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಗನ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭೂಗತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲುಗಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ಈ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದ 1.43 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಜೈಪುರ/ಬಿಕಾನೇರ್: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯು "ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್" ಎಂಬ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಿಂದ 30, 2025 ರವರೆಗೆ ಮಹಾಜನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈರಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಶಕ್ತಿ ಕಮಾಂಡ್ ನಡೆಸಿತು. ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೇನೆಯ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
